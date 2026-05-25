Toplotni talas tek stiže, a meteorolozi upozoravaju da bi Srbija ovog leta mogla da se suoči sa ekstremima kakvi se pamte decenijama. Temperature bi u pojedinim delovima zemlje mogle da pređu 40 stepeni, ali stručnjaci tvrde da najveći problem možda neće biti sama vrućina, već opasna kombinacija sparine, suše i razornih oluja koje bi mogle da uslede posle tropskih dana.

Prema dugoročnim prognozama meteorologa i podacima koje poslednjih dana objavljuju domaći i svetski klimatski centri, leto 2026. u Srbiji moglo bi da bude jedno od najtoplijih do sada. Republički hidrometeorološki zavod već je najavio da će jun, jul i avgust biti topliji od proseka, uz više toplotnih talasa i tropske noći kada temperatura neće padati ni ispod 20 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da Srbiju tokom leta očekuju čak četiri velika toplotna talasa, dok bi krajem jula temperatura lokalno mogla da dostigne čak 42 stepena.

Posebnu zabrinutost izaziva pojava takozvanog „Super El Ninja“, klimatskog fenomena koji bi, prema procenama stručnjaka, mogao dodatno da pojača ekstremne vremenske prilike širom Evrope, pa i na Balkanu.

Klimatolozi objašnjavaju da El Ninjo zagreva planetu dodatno, a kada se spoji sa globalnim zagrevanjem, posledice postaju mnogo ozbiljnije. To znači duže sušne periode, tropske noći, sparinu, ali i nagla superćelijska nevremena sa gradom, olujnim vetrom i bujičnim poplavama.

Upravo to, prema rečima stručnjaka, predstavlja najveću opasnost.

- U sve toplijoj klimi nastaje sve više ekstrema. Visoke temperature ne znače da neće biti i snažnih oluja. Naprotiv, posle velikih vrućina atmosfera postaje nestabilna i tada dolazi do jakih nevremena - upozoravaju meteorolozi.

Prognoze pokazuju da bi druga polovina jula mogla da bude posebno kritična za Srbiju, kada se očekuje najveći broj tropskih dana, ali i povećan rizik od superćelijskih oluja.

Pored vremenskih nepogoda, stručnjaci upozoravaju i na ozbiljne posledice po zdravlje. Visoke temperature posebno su opasne za hronične bolesnike, starije osobe, decu i ljude sa kardiovaskularnim problemima. Lekari savetuju izbegavanje boravka napolju u najtoplijem delu dana, unos dosta tečnosti i dodatni oprez tokom tropskih noći kada organizam nema priliku da se rashladi.

Poljoprivrednici takođe strepe od novog sušnog leta. Iako su moguće kratkotrajne obilne kiše, stručnjaci upozoravaju da takve padavine često više štete nego što koriste jer voda brzo otiče, a zemljište ostaje suvo.

Meteorolozi poručuju da će leto 2026. biti veoma promenljivo i ekstremno, uz nagle prelaze iz paklenih vrućina u snažna nevremena. Zbog toga građanima savetuju da redovno prate upozorenja RHMZ-a i izbegavaju nepotrebno izlaganje suncu tokom dana kada temperature budu prelazile 35 stepeni.