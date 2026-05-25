U Srbiji će u utorak, 26. maja, biti sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 10 do 19, a najvišom od 28 do 32 stepena, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. I u Beogradu će biti sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim, severnim i severozapadnim, dok će se najniža temperatura kretati od 15 do 19, stepeni, a najviša će biti oko 31 stepen.

Upaljen alarmi

Zbog ekstremno visokih temperatura, RHMZ je upalio žuti meteoalarm za sutra i prekosutra za celu Srbiju.

Žuti meteoalarm upozorava da vreme potencijalno može biti opasno.

Vreme narednih 7 dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 2. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, u sredu se u planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku, kao i u četvrtak u prvom delu dana i u nedelju i u ostalim krajevima i sa lokalnim pljuskom sa grmljavinom, dok se početkom juna padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Sredinom nedelje stiže prodor svežeg vazduha

Podsetimo, meteorolog Marko Čubrilo prethodno je najavio da će narednih dana biti uglavnom stabilno i toplije vreme uz retku pojavu pljuskova.

I njegovi modeli pokazuju da će sredinom nedelje uslediti prodor svežijeg ali suvog vazduha uz povećanje oblačnosti i retku pojavu lokalnih pljuskova, uglavnom na jugu regiona.

"U drugom delu nedelje i dalje uglavnom suvo, noći sveže, posebno na planinama do će dnevni maksimumi biti u laganom porastu i krajem maja bi se ponovo kretali od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Sredinom nedelje osveženje ali uglavnom bez padavina uz pojačan severozapadni vetar. Posle 3. juna nestabilnije i malo svežije sa temperaturama oko proseka", naveo je Čubrilo.

Dodao je da se posle 3. juna uz nešto jači uticaj Atlantika očekuje malo svežije i nestabilnije vreme uz češću pojavu lokalnih pljuskova.