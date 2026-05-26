Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" priprema se za transformaciju u nacionalni centar, uz širenje kapaciteta, uvođenje novih metoda i ambiciju da zadrži kratke liste čekanja, rekao je Milovan Bojić, direktor te ustanove.

Do sredine naredne godine treba da dobije status nacionalnog centra za lečenje kardiovaskularnih bolesti

- Organizaciono, kadrovski i funkcionalno, mi smo praktično tu. Ostali su delovi više administrativne prirode - naveo je Bojić za RTS.

U proteklih nekoliko godina Institut je znatno proširio kapacitete - broj zaposlenih je više nego udvostručen, a integracijom rehabilitacije zaokružen je proces lečenja pacijenata.

- Nije svejedno šta je s pacijentom posle velike operacije. S njim mora da se radi, da se vrati životu i radu - istakao je Bojić, dodajući da će upravo jačanje rehabilitacije poboljšati konačne ishode lečenja.

Iako je potražnja za uslugama velika, u ovoj ustanovi liste čekanja su minimalne, što direktor pripisuje organizaciji rada.

- Ako u roku od 30 dana sve rešavate, onda je to savršena organizacija - rekao je Bojić, i naglasio da se, po potrebi, radi i vikendom kako bi se izbegla zadržavanja.

Poseban akcenat stavlja se na odnos prema pacijentima.

- Pacijent je svetinja zbog koje postoji naša profesija - poručio je on, dodajući da lično prati primedbe i razgovara s nezadovoljnim pacijentima kako bi se sistem unapređivao.

Pitanje cena lekova, koje je ponovo u fokusu javnosti, ostaje složeno i zavisi od više faktora, uključujući tržište i državne mere. Bojić podseća da je nekada država imala veću kontrolu nad farmaceutskom industrijom.

- Kada smo imali domaće kompanije u državnom vlasništvu, mogli smo direktno da utičemo na snabdevanje i cene - rekao je Bojić.

Ipak, uveren je da i u sadašnjim uslovima postoji prostor za intervenciju.

- Država ne može da žmuri kada je u pitanju dostupnost lekova - naglasio je Bojić, uz ocenu da su izdvajanja za zdravstvo i retke bolesti danas veća nego ranije.

