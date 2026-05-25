Posetioci koji ovih dana šetaju kanjonom reke Gradac sve češće prijavljuju susrete sa zmijama, a među vrstama koje su primećene nalazi se i poskok, jedna od najotrovnijih zmija u Evropi.

Na pojačano prisustvo zmija u ovom području još početkom maja upozorili su i valjevski mediji, navodeći da se zmije češće mogu videti duž staza i u prirodnom okruženju kanjona.

Novi susret sa poskokom zabeležen je juče, kada je Predrag Veselinović snimio zmiju u blizini vode, dok se kretala preko granja. Snimak je objavljen na stranicama „Valjevo live“ i „Putujmo po Srbiji“.

Poskok je relativno lako prepoznati po karakterističnim osobinama – trouglastoj glavi, rogu na vrhu njuške i izraženim šarama duž tela. Na snimku se vidi kako se zmija kreće kroz prirodno okruženje, vijugajući između prepreka uz samu obalu.

Na sreću, nije došlo do incidenta, ali ljubitelji prirode upozoravaju da je potreban dodatni oprez tokom boravka u ovom području.

Posetiocima se savetuje da se kreću isključivo obeleženim stazama, nose zatvorenu i čvrstu obuću i izbegavaju približavanje ili kontakt sa zmijama.

U slučaju ujeda, stručnjaci upozoravaju da je neophodno odmah potražiti medicinsku pomoć.

Priroda oko reke Gradac važi za jednu od najlepših u Srbiji, ali uz uživanje u prirodnim lepotama potrebno je voditi računa i o bezbednosti.