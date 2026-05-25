U Beogradu je nestala Tijana Dončić (35). Nestanak je, kako kaže njena mama, prijavljen policiji. Majka je govorila za Kurir i otkrila sve detalje, te apelovala na javnost da, ukoliko negde vide Tijanu, ili imaju informacije o njoj, to odmah jave policiji.

Tridesetpetogodišnjakinja ima crnu kosu do ramena, izraženo pune usne i upečatljive tetovaže na slepoočnici i po telu.

Poslednji put viđena je u iznajmljenom stanu u naselju Leštane iz kog se iseljavala, a ono što je rekla majci jeste da se uputila u bolnicu kako bi preuzela terapiju koju je pila.

- Moje Tijane nema već pet dana! Ne znam gde je ni da li je dobro. Ona jeste problematična, u smislu da je konzumirala opijate i alkohol, ali nikada se nije desilo da mi se ne javlja na telefon ni jedan, a ne pet dana. Pomišljam na najgore - kaže zabrinuta majka Jasmina za Kurir.

Kako je naglasila, poslednji koji ju je video je njen bivši partner, dok je poslednja osoba sa kojom se Tijana čula upravo ona.

- Tijana se lečila u bolnici "Drajzerova" od bolesti zavisnosti. Imala je partnera osam godina koji ju je poslednji video. Iako su raskinuli, upravo zbog opijata koje je konzumirala, on je nastavio da brine o njoj. Pre nego je otišao na službeni put, došao je u stan u kom su živeli zajedno kako bi joj pomogao da spakuje stvari, jer je želeo da ga odjavi, to je iznajmljeni stan. Tada joj je dao nešto novca i otišao na put. Nakon toga, Tijana je krenula ka Drajzerovoj ulici da bi uzela terapiju, pričale smo dok je išla tamo. Sat i po vremena kasnije, kada sam je pozvala, bila je nedostupna. Od tada joj se gubi svaki trag - ispričala je ona.

Kako je navela, Tijana se u poslednje vreme družila sa sumnjivim i opasnim ljudima.

- Ja sam policiji prijavila nestanak. Neka oni provere njih, njeno društvo to, ja ne smem, a ne sme ni njen bivši partner... Tijana se sa njima druži poslednjih mesec ili dva. To su okoreli narkomani i opasni su, a ja moram da mislim na bezbednost ostatka svoje porodice. Tijanin partner, ni on ne može zbog nje da stavlja glavu u torbu. Mnogo se plašim da joj neko nije nešto uradio, ili da se slučajno nije predozirala, mada je delovala prilično trezveno i normalno preko telefona. Ona jeste konzument opojnih supstanci, ona to voli, ali nije uličarka i beskućnica, već je i te kako mažena i pažena. Navikla je da ima sve što poželi i od strane mene i od strane partnera. Nikada se nije desilo da se ne čujemo pet dana. Dogodilo se da izgubi telefon, ali čak i tada zaustavi nekog prolaznika na ulici i zamoli da okrene moj broj telefona, samo da me čuje i da mi kaže da ne brinem - priča majka i još jednom moli građane da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o Tijani to što pre jave policiji.

Jasmina kaže i da njena ćerka najverovatnije na sebi ima farmerke.

- Nisam je videla neposrdno pre nestanka, ali ona stalno farmerke, pa pretpostavljam da je i sada tako - zaključuje zabrinuta žena.

