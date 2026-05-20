Milionska loto sedmica vredna više od 95 miliona dinara, odnosno oko 811.000 evra, izvučena je juče, a srećni dobitnik svoj tiket uplatio je u Pančevu, u naselju Kotež 1. Vest se velikom brzinom proširila gradom, a svi sada pričaju o „srećnoj trafici“ u Vršačkoj ulici broj 14, gde je listić uplaćen samo nekoliko sati pre izvlačenja.

Prema informacijama potvrđenim na uplatnom mestu, dobitnik je odigrao tri loto kombinacije i tri loto plus kombinacije, za šta je izdvojio svega 450 dinara. Upravo jedna od tih kombinacija pretvorila je običan dan u životnu prekretnicu.

Dobitna kombinacija glasila je:

7, 14, 17, 22, 24, 26, 33.

Ovi brojevi doneli su igraču bogatstvo koje je preko noći postalo glavna tema u Pančevu, ali i širom Srbije.

Pančevo bruji o „srećnoj trafici“

Zaposlena na uplatnom mestu u Vršačkoj ulici nije krila uzbuđenje zbog činjenice da je baš kod nje uplaćen milionski tiket. Ipak, nije želela da govori o mogućem identitetu dobitnika niti da se fotografiše.

Kako je rekla za medije, tokom noći nakon izvlačenja nije bilo nikakvog slavlja, niti se misteriozni dobitnik pojavio na trafici.

Upravo ta misterija dodatno je podgrejala atmosferu među građanima. Mnogi Pančevci već od jutros dolaze na isto mesto kako bi okušali sreću, verujući da je reč o „srećnoj trafici“ koja donosi ogromne dobitke.

Prema podacima Državne lutrije Srbije, ovo nije prvi put da milionska sedmica odlazi baš u Pančevo. Ovo je već treći veliki loto dobitak izvučen u tom gradu, zbog čega mnogi građani veruju da Pančevo ima posebnu „loto sreću“.

Šta ovakav dobitak zapravo znači

Dobitak od više od 95 miliona dinara spada među najveće loto premije izvučene ove godine u Srbiji. Stručnjaci često upozoravaju da veliki novac preko noći može potpuno promeniti život dobitnika, ali i doneti veliki pritisak.

Upravo zato većina loto milionera odlučuje da ostane anonimna, posebno u manjim sredinama gde se informacije brzo šire. U slučaju Pančeva, činjenica da dobitnik još nije viđen niti se oglašavao dodatno je pojačala znatiželju građana.

Ovakve priče redovno izazivaju novi talas interesovanja za igre na sreću. Nakon objave rezultata, mnogi građani već danas pohrlili su ka istom uplatnom mestu u nadi da bi sledeća milionska sedmica mogla ponovo završiti upravo u njihovom gradu.

Prema podacima Državne lutrije Srbije, interesovanje za loto tradicionalno raste odmah nakon velikih dobitaka, jer igrači veruju da „srećna mesta“ nastavljaju da donose dobitne kombinacije.

Ostaje da se vidi da li će misteriozni milioner uskoro podići dobitak ili će njegova priča ostati jedna od najvećih loto misterija u Srbiji ove godine.