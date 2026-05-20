Luna Đogani sa ćerkom Lanom završila je u bolnici na odmoru u Turskoj.



Naime, Lunina ćerka buknula je usled ujeda, te je porodica hitno morala da potraži lekarsku pomoć i poseti bolnicu.

Đoganijeva se oglasila iz Turske kako bi sa svojim pratiocima otkirla šta se tačno dogodilo i podsetila ih da im ovo nije prvi put da se susreću sa sličnim problemom.

- Moramo turistički da obiđemo bolnice ovih predela. Sećate se Luksemburga kada smo završili u bolnici, jer se Lani inficirala ruka - poručila je Luna, koja se snimala sa devojčicom i pokazala pratiocima da su maloj Lani zavili inficirani prst i objasnila kakvu terapiju je devojčica dobila.

- Evo je Lana u bolnici, stavili su joj ovaj zavoj, antibiotsku kremu i dobila je terapiju i za alargiju. Moramo da pazimo da ruka bude suva. Doktor misli da je to neki ujed koji je inicirao da se alergijiski odraguje, ova rana koju je imala na prstu se inficirala. Brzo smo sve završili, biće dobro - objasnila je Đoganijeva.

