Skloni ste igrama na sreću? Možda je to zabavno, ponekad čak i “zarazno”, ali činjenica je da neki ljudi jednostavno imaju više sreće od drugih. I dok većina nas ponekad sanja o velikom dobitku na lutriji ili u kazinu, postoje horoskopski znakovi kojima zvezde posebno “kroje” dobitke.

Prema britanskom Daily Mailu, analiza prošlogodišnjih lutrijskih dobitaka pokazala je koji znakovi su tokom prethodne godine bili najsrećniji kada je reč o igrama na sreću. Na samom vrhu liste nalaze se Ribe. Osobe rođene između 19. februara i 20. marta osvojile su impresivnih 11,6 odsto svih dobitaka na lutriji, što ih čini pravim srećkovićima među horoskopskim znacima. Ribe važe za intuitivne i maštovite, a mnogi astrologi veruju da upravo ta njihova sposobnost da “osete” trenutke sreće doprinosi ovakvim rezultatima.

Neposredno iza Riba nalaze se Blizanci, čiji su predstavnici osvojili 9,9 odsto dobitaka. Ovaj znak poznat je po svojoj radoznalosti i brzim odlukama, što se, kako kažu astrolozi, može odraziti i u izboru lutrijskih brojeva ili strategiji u igrama na sreću. Slede Devica i Vodolija sa 8,9, odnosno 8,5 odsto osvojenih premija, što ih čini relativno srećnim, ali ipak nešto manje od Ribe i Blizanaca.

Sa druge strane, najmanje sreće imali su Strelčevi. Samo šest odsto pripadnika ovog znaka tokom prošle godine osvojilo je premije na igrama na sreću. Poznati po avanturističkom duhu i želji za rizikom, Strelčevi možda češće rizikuju u igri, ali zvezde im ove godine nisu bile naklonjene kada je reč o stvarnim dobitcima.

Astrolozi napominju da sreća u igrama na sreću nije isključivo određena zodijačkom pozicijom, ali određene osobine, poput intuicije, strpljenja i samopouzdanja, mogu itekako uticati na to ko će češće stajati pred srećnim ishodom.

Dakle, ako ste Ribe, možda je vreme da probate lutriju ili neku drugu igru na sreću – statistika je na vašoj strani. Za ostale znakove, ne očajavajte – možda je sledeća godina vaša!