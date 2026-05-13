Koliko puta ste popunili loto listić i pomislili: „E, možda je baš ovo moja srećna kombinacija“? Neko uvek igra datume rođenja, neko bira brojeve svoje dece, a ima i onih koji nasumično zaokruže šta prvo vide.

Ali jedan matematičar tvrdi da način na koji birate brojeve ipak može da napravi razliku. Ne zato što ćete tako lakše pogoditi džekpot, već zato što biste mogli da osvojite više novca ako vas sreća stvarno pogleda.

Jer problem nije samo pogoditi loto. Problem je što isti brojevi često budu na hiljadama listića.

Svi igraju iste brojeve

Matematičar Dejvid Garibaldi objašnjava da većina ljudi nesvesno bira veoma slične kombinacije. Najčešće su to datumi rođenja, godišnjice i „srećni“ brojevi, što znači da se uglavnom vrte brojevi od 1 do 31.

I tu nastaje problem.

Ako baš ti brojevi budu izvučeni, velika je šansa da ćete džekpot morati da delite sa mnogo drugih ljudi koji su igrali gotovo identične kombinacije.

Drugim rečima – možete pogoditi loto, a da na kraju dobijete mnogo manje novca nego što ste očekivali.

Brojevi koje svi izbegavaju zapravo mogu biti najbolji izbor

Garibaldi savetuje da se igraju neobične kombinacije koje većina ljudi nikada ne bi izabrala.

Na primer, uzastopni brojevi poput 32, 33, 34, 35, 36 i 37 mnogima deluju „nemoguće“, pa ih retko ko igra. A matematički gledano, imaju potpuno iste šanse da budu izvučeni kao bilo koja druga kombinacija.

Razlika je samo u tome što biste, ako takvi brojevi izađu, mnogo verovatnije ostali jedini dobitnik ili biste nagradu delili sa veoma malim brojem ljudi.

Šanse su i dalje brutalno male

Naravno, nijedan trik ne može garantovati dobitak.

Kod velikih svetskih lutrija šanse za glavni zgoditak mere se u stotinama miliona kombinacija. To znači da svaka regularna kombinacija ima potpuno jednaku verovatnoću da bude izvučena.

Dakle, nema „magičnih brojeva“.

Ali postoji pametniji način igranja.

Čovek koji je više puta osvajao loto

Mnogi i danas pominju Ričarda Lustiga iz Floride, čoveka koji je tokom godina više puta osvajao ozbiljne nagrade na lutriji.

On je imao svoj sistem i stalno igrao iste kombinacije. Ipak, stručnjaci kažu da to nije dokaz da je otkrio tajnu lutrije, već da su upornost i ogromna sreća nekada dovoljne da naprave neverovatnu priču.

Najvažnija stvar koju ljudi ne razumeju

Matematičari stalno ponavljaju isto: nijedna kombinacija nema veću šansu da izađe.

Ali ako već igrate loto, možda je pametnije da ne birate iste brojeve kao pola Srbije.

Jer kada sreća konačno pokuca na vrata, najmanje što želite jeste da džekpot delite sa još 500 ljudi.