Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.

Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Kako je predviđeno, u 18.00 časova praznično večernje bogosluženje služiće zajedno patrijarh srpski Porfirije i iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem.

Časni Pojas biće položen na posebno pripremljeno mesto u beogradskom hramu, a po završetku bogosluženja vernicima će biti omogućeno poklonjenje i celivanje Pojasa Presvete Bogorodice.

Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta - Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara stigla je danas u Beograd, a na aerodromu "Nikola Tesla" svetinju su dočekali patrijarh srpski Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Svetinja, koja će se nositi beogradskim ulicama tokom sutrašnje Spasovdanske litije, dočekana je na aerodromu uz posebne crkvene i državne počasti i služenje molebana.

Časni Pojas stigao je u Srbiju u pratnji igumana manastira Vatoped, arhimandrita Jefrema, ministra u Vladi Srbije Nenada Popovića i bratstva manastira Vatoped.

Patrijarh Porfirije će na Spasovdan od devet sati u Vaznesenjskoj crkvi služiti liturgiju.

Časni Pojas Presvete Bogorodice će na kraju sutrašnje litije biti unet u Hram Svetog Save na Vračaru i biti u Beogradu do 29. maja.

Predviđeno je da se sutra na kraju litije građanima podeli 300.000 "platenenih trakica" osveštenih nad Pojasom u manastiru Vatopedu.

Pojas Presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina.

Takođe, Pojas Presvete Bogorodice je njen lični predmet koji se čuva u manastiru Vatopedu i podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje.

Prema predanju pojas od kamilje dlake satkala je sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa, predala ga je apostolu Tomi.

Časni pojas prešao je u srpske ruke kada je Sveti knez Lazar oko 1.330. godine porazio bugarsku vojsku, a 10 godina kasnije ga je poklonio manastiru Vatoped i od tada se Pojas čuva u oltaru katolikona - sabornog hrama manastira.

Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice.