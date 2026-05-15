U 39. kolu igre na sreću Loto ponovo nije izvučena glavna premija vredna čak 750.000 evra, ali je zato četvoro igrača uspelo da pogodi šesticu i osvoji ozbiljan novac.
Svaki od dobitnika osvojio je po 905.430 dinara.
Izvučeni brojevi
U večerašnjem izvlačenju izvučeni su brojevi:
6, 7, 14, 28, 31, 35, 38
Iako sedmica nije pogođena, nekoliko srećnih igrača ostalo je bogatije za gotovo milion dinara.
Ni Loto plus nije pao
Ni Loto plus sedmica nije izvučena, a njen trenutni fond dostigao je ogromnih 2.460.000 evra.
Izvučeni Loto plus brojevi bili su:
20, 33, 39, 11, 7, 34, 4
Džoker ostao netaknut
Bez dobitnika ostala je i igra Džoker, čiji je glavni fond iznosio 390.000 evra.
Izvučeni Džoker brojevi:
9, 3, 8, 4, 4, 2
Sledeće kolo tako donosi još veću tenziju među igračima, pošto će fond za sedmicu dodatno rasti.
