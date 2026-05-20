Srbija i Italija potpisale su Memorandum o razumevanju kojim je ozvaničena saradnja u oblasti veštačke inteligencije, superračunarstva i kvantnih tehnologija, a stručnjaci ocenjuju da bi ovaj potez mogao značajno da ubrza razvoj domaće nauke, inovacija i digitalne ekonomije.

Memorandum su potpisali direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović i predsednik Italijanskog istraživačkog centra za računarstvo visokih performansi, velike podatke i kvantno računarstvo (ICSC) Antonio Zokoli, u prisustvu ambasadora Italije u Srbiji Luke Gorija.

Potpisivanje sporazuma održano je u okviru konferencije „Srbija-Italija: Izgradnja digitalne budućnosti“, koja je posvećena jačanju međunarodne saradnje u oblasti istraživačke infrastrukture i inovacionih programa između dve države.

Prema saopštenju Kancelarije za IT i eUpravu, cilj saradnje je razvoj zajedničkih projekata, razmena znanja i stručnjaka, kao i povezivanje istraživačkih i privrednih ekosistema Srbije i Italije.

Srbija ulazi u novu eru tehnologije

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović izjavio je da će partnerstvo biti fokusirano na razvoj naprednih tehnologija i primenu veštačke inteligencije u nauci, privredi i javnoj upravi.

„Posebno je važno što će partnerstvo omogućiti saradnju na korišćenju kapaciteta superkompjutera Centra i Kancelarije i primeni veštačke inteligencije, čime se dodatno otvara prostor za razvoj naučne i inovacione zajednice“, rekao je Jovanović.

On je dodao da će Srbija i Italija zajednički raditi na učešću u velikim međunarodnim programima kao što su EuroHPC, Horizon i Digital Europe Programme, kako bi obezbedili dodatnu podršku za razvoj novih tehnologija.

Poseban fokus biće stavljen i na saradnju sa privatnim sektorom, startap kompanijama i malim i srednjim preduzećima.

„Upravo kroz ovakva partnerstva možemo ubrzati digitalnu transformaciju i primenu novih tehnologija u privredi“, naglasio je Jovanović.

Šta ovaj sporazum znači za Srbiju

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori ocenio je da naučna i tehnološka saradnja predstavlja ključni deo partnerstva dve zemlje i važan faktor za konkurentnost Evrope.

„U uslovima brzih globalnih promena, ulaganje u inovacije, digitalnu transformaciju i ljudski kapital predstavlja ključni faktor za jačanje otpornosti i dugoročnog rasta Evrope“, izjavio je Gori.

Predsednik italijanskog centra ICSC Antonio Zokoli poručio je da Italija poseduje „ekosistem svetske klase“ u oblasti superračunarstva, veštačke inteligencije i upravljanja podacima, te da želi da to iskustvo podeli sa Srbijom.

Ovaj sporazum mogao bi da bude važan korak za domaći IT sektor i istraživačku zajednicu, posebno imajući u vidu da Srbija poslednjih godina snažno ulaže u digitalizaciju, razvoj data centara i primenu veštačke inteligencije.

Stručnjaci ocenjuju da bi povezivanje sa italijanskim centrima i evropskim programima moglo domaćim kompanijama i istraživačima otvoriti pristup naprednoj infrastrukturi, velikim fondovima i novim tržištima.

U narednom periodu očekuje se pokretanje konkretnih zajedničkih projekata, kao i intenzivnija saradnja univerziteta, istraživačkih institucija i tehnoloških kompanija dve zemlje.