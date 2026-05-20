Iran je uputio jednu od najžešćih pretnji poslednjih godina Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, upozorivši da bi svaki novi napad na Islamsku Republiku mogao da izazove regionalni rat ogromnih razmera i „armagedon“ koji bi se proširio daleko van Bliskog istoka.

U dramatičnom saopštenju objavljenom u sredu, elitna Iranska revolucionarna garda (IRGC) poručila je da Vašington i Izrael nisu izvukli pouke iz, kako tvrde, „ponovljenih strateških poraza protiv Islamske revolucije“.

Prema pisanju iranske agencije Tasnim, IRGC je upozorio da bi novi sukob mogao da preraste u rat sa nesagledivim posledicama.

„Američko-cionistički neprijatelji treba da znaju da, iako su nas napali koristeći sve mogućnosti dve najskuplje armije sveta, mi protiv njih nismo upotrebili sve kapacitete Islamske revolucije“, navodi se u saopštenju.

Iran je potom izdao još direktnije upozorenje:

„Ako se agresija na Iran ponovi, regionalni rat koji je obećan ovoga puta proširiće se i van regiona, a naši razorni udarci baciće vas u propast na mestima koja ne možete ni zamisliti.“

Teheran preti „ognjem pakla“

Iranska revolucionarna garda jasno je stavila do znanja da Teheran smatra da poseduje mnogo snažnije vojne kapacitete nego što ih je do sada koristio.

„Mi smo ljudi rata i videćete našu moć na bojnom polju, a ne u šupljim izjavama i virtuelnim stranicama“, poručio je IRGC SAD i Izraelu.

Ovakva retorika dolazi u trenutku kada su tenzije na Bliskom istoku dostigle jedan od najopasnijih nivoa poslednjih godina. Rat u Gazi, sukobi u Crvenom moru, napadi dronovima i raketama, kao i sve otvorenije pretnje između Irana i Izraela, dodatno povećavaju strah od šireg regionalnog sukoba.

Stručnjaci upozoravaju da bi direktan sukob Irana sa SAD ili Izraelom mogao da destabilizuje čitav region, ali i da izazove ozbiljne posledice po svetsku ekonomiju, energetiku i globalnu bezbednost.

Svet strahuje od velikog rata

Analitičari smatraju da je posebno zabrinjavajuće to što Iran sada otvoreno govori o širenju rata van granica regiona.

Takve izjave dolaze u trenutku kada Zapad pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku, dok Izrael nastavlja operacije u Gazi i razmatra moguće nove poteze prema iranskim saveznicima u regionu.

Agencija Tasnim navodi da Teheran smatra da bi svaki novi napad mogao da izazove lančanu reakciju širom Bliskog istoka.

U diplomatskim krugovima raste bojazan da bi i najmanji incident mogao da preraste u mnogo širi sukob u koji bi bile uključene brojne regionalne sile i velike svetske sile.

Za sada nema zvanične reakcije Vašingtona na poslednje pretnje iz Teherana, ali stručnjaci upozoravaju da se situacija nalazi na ivici opasne eskalacije.