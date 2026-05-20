Posle prošlogodišnjeg mraza koji je gotovo potpuno desetkovao rod trešanja, ove godine voćnjaci u čačanskom kraju ponovo su se zarumeneli.

Iako su voćari tokom proleća sa strepnjom pratili vremenske prilike, majske sorte trešanja ipak su dobro rodile, a prve berbe već su počele.

Do pre samo nekoliko dana, kilogram trešanja na pojedinim beogradskim pijacama koštao je i do 3.000 dinara, a budući da je stigao domaći rod, ta cena više neće biti održiva.

Prema rečima stručnjaka, ove sezone izostao je pozni prolećni mraz koji je prethodnih godina pravio ogromne štete u voćnjacima.

- Rod je jako dobar. Imali smo sreću da nismo imali poznog prolećnog mraza, tako da je voće dobro rodilo, a kvalitet je izuzetan. Voćari su na vreme zaštitili svoje voće i ovih dana upravo kod ranih sorti kreće berba - rekao je za RINA dr Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo Čačak.

Kako objašnjava, hladniji dani tokom maja donekle su usporili zrenje plodova, ali većih problema zasad nema.

- Zasad nema problema, jedino što je zrenje malo sporije zbog ovih hladnih dana, ali prvi plodovi već počinju sa zrenjem. Očekuje nas toplije vreme, tako da ne očekujemo nikakve probleme u zasadima. Tamo gde su voćari dobro zaštitili zasade, nema problema s truležima. Jedino što sada sledi jeste berba - pojasnio je Jevremović.

Stručnjaci savetuju proizvođačima da i nakon berbe nastave s redovnim održavanjem zasada kako bi voćke ostale zdrave i spremne za narednu sezonu.

- Treba voditi računa da se zasadi održavaju u dobrom stanju, da nema korova i da se sprovode sve mere zaštite od bolesti i štetočina. Nakon berbe voće mora ostati u dobroj kondiciji kako bi se što bolje pripremilo za narednu vegetaciju - dodao je on.

Iako je opasnost od prolećnog mraza prošla, voćare sada najviše brinu gradonosni oblaci, međutim pod nepogode se mogu podvesti i visoke temperature koje poslednjih godina sve češće utiču na proizvodnju voća.

- Najveći problem jeste mraz, ali sada slede druge vremenske nepogode, pre svega grad, koji je vrlo čest poslednjih godina, ali i visoke temperature. Neki zasadi su zaštićeni protivgradnim mrežama, dok pojedini voćari osiguravaju svoje zasade. Kada govorimo o visokim temperaturama, navodnjavanje postaje jedna od obaveznih mera, posebno kod kultura osetljivih na toplotu, kao što je malina - kaže Jevremović.

Dobre vesti stižu i iz poznatih voćarskih krajeva poput sela Miokovci, prestonice kajsije, gde voćari ove godine očekuju kvalitetan rod te voćne vrste.

- Većina voćara uspela je da sačuva voće. Mraz je mestimično samo proredio plodove, što je čak u nekim zasadima bilo i korisno. Očekujemo da godina bude povoljna i da konačno posle nekoliko sezona u Miokovcima imamo visoke prinose i izuzetan kvalitet kajsije - zaključio je direktor Instituta za voćarstvo.

Posle nekoliko teških godina za voćare, ovog proleća čini se da je priroda konačno bila saveznik, pa bi trešnje, višnje i kajsije ponovo mogle da vrate osmeh proizvođačima širom zapadne Srbije.

BONUS VIDEO: