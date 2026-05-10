Na beogradskim pijacama pojavile su se prve domaće trešnje, a cena ovog omiljenog prolećnog voća trenutno iznosi oko 1.000 dinara po kilogramu.

Prema pisanju Radio-televizija Srbije, trešnje se ovih dana mogu pronaći na pijaci Đeram, gde prodavci kažu da interesovanja ima uprkos višoj početnoj ceni.

Jedna prodavačica rekla je za RTS da kupci već uzimaju manje količine kako bi probali prve domaće plodove. "Uzimaju po 200 ili 300 grama, tek da se zaslade", navela je.

Drugi prodavci ističu da je cena očekivana za početak sezone, jer je ponuda još ograničena. "Kad stigne više robe, cena će sigurno ići dole", poručuju sa pijace.

Zašto su prve trešnje najskuplje

Na početku sezone količine su male, a potražnja velika. Zbog toga prve domaće trešnje tradicionalno imaju višu cenu od one koja će važiti u narednim nedeljama.

Prodavci očekuju da će, kako vreme bude toplije i kako bude pristizalo više voća iz domaćih voćnjaka, cena postepeno padati.

Kupci oprezni, ali zainteresovani

Iako kilogram košta oko 1.000 dinara, mnogi kupci ipak ne odolevaju. Većina kupuje manje količine, više iz želje da probaju prve trešnje nego da naprave veću kupovinu.

Kada se očekuje pojeftinjenje

Ako vremenske prilike budu povoljne, ponuda će uskoro biti bogatija, što bi trebalo da dovede do nižih cena na pijacama širom Srbije.