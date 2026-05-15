Na beogradskim pijacama ove nedelje došlo je do pravih promena u cenama sezonskog voća, što je mnoge kupce iznenadilo. Nakon što su trešnje prošle nedelje dostizale vrtoglave 2.500 dinara po kilogramu, najskuplji plod sada su borovnice, koje se prodaju za oko 2.000 do 2.200 dinara po kilogramu.

Kalenić pijaca, jedna od najposećenijih u glavnom gradu, i dalje beleži cene trešanja od oko 1.500 dinara, dok su ranije prelazile i 2.000 dinara. Prodavci ističu da visoke cene prvih plodova sezone nisu iznenađenje jer su prve trešnje uvek skuplje i tražene.

Za razliku od trešanja, jagode su ovog puta pojeftinile i kilogram se može naći po ceni između 300 i 400 dinara, dok je ranije cena dostizala oko 600 dinara. Ovaj pad cena znači da su jagode, nekada simbol luksuza na pijacama, sada ponovo pristupačne.

Ipak, zanimljivo je da domaće voće često premašuje uvozno tropsko voće. Na primer, kilogram ananasa košta oko 450 dinara, dok su mandarine između 200 i 300 dinara po kilogramu.

Pad cena primećen je i kod drugih namirnica – kiseli kupus koji je ranije dostizao cenu od 800 dinara sada se prodaje za oko 150 dinara, dok je dinja oko 500 dinara, a kilogram jabuka 300 dinara.

Prodavci kažu da kupci trenutno najviše traže sezonsko povrće, kao što su krastavac, paradajz i salata. Cena paradajza na kvalitetnijim tezgama dostiže 500 dinara po kilogramu, dok slabiji kvalitet može da se kupi i za oko 300 dinara.

Jedna prodavačica sa Kalenić pijace objašnjava da iako su visoke cene trešanja iznenadile građane, proizvođači imaju opravdane razloge: “Preterana jeste cena trešanja, ali to je prva trešnja koja je stigla. Vlasnik neće da je prodaje jeftino, i ne treba da je daje. Ako može sve da se uvozi, može i seljak nešto da zaradi. Ljudi se stvarno muče, kad nevreme udari sve im propadne. Mora od nečega da živi. Verujem da će ove godine cena ipak pasti jer je vreme pogodovalo rodu.”

Ove promene jasno pokazuju da se sezonsko voće i povrće neprestano menja u cenama, te je važno pratiti tržište kako bi kupci mogli da planiraju svoje nabavke i uživaju u domaćim plodovima po povoljnijim cenama, piše Kurir.