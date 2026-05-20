Velika pravoslavna svetinja, Manastir Tumane, u nedelju, 24. maja 2026. godine obeležava dva velika jubileja - 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca i 10 godina od obnove velike tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj Crkvi.

Tim povodom u Manastiru Tumane biće održano tradicionalno presvlačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine, nakon dolaska novog bratstva u Manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vernika koji dolaze da se poklone Svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov.

Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8.30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano presvlačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov.

Nakon toga, u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov.

- Već godinama ljubav i vera Svetog Zosima privlači narod Božji koji na ovom mestu kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čoveku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našega naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku - istakao je arhimandrit Dimitrije, iguman Manastira Tumane.

Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božje u našem narodu.

BONUS VIDEO: