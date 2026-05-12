Posle veoma teške 2025. godine, koju su obeležili mrazevi i suša, domaći voćari ove sezone očekuju znatno bolji rod. To bi moglo da donese i niže cene voća na pijacama, posebno kada je reč o trešnjama i jagodama, koje su prošle godine bile među najskupljim proizvodima u ovom periodu.

Jagode su već stigle, prve trešnje još uvek skupe

Kako prenosi Blic Biznis, na pijacama u Nišu jagode se trenutno prodaju po ceni od 450 do 500 dinara po kilogramu, dok se prve trešnje kreću od 850 do 1.000 dinara. Na pojedinim beogradskim pijacama rani plodovi dostizali su i znatno više cene.

Voćari ipak veruju da će situacija biti povoljnija kada domaće trešnje stignu u većim količinama.

U punoj sezoni cena trešanja mogla bi da padne na 250 dinara

Proizvođač iz Grocke Aleksandar Moravčević procenjuje da bi u jeku sezone kilogram trešanja mogao da košta između 250 i 300 dinara, što je višestruko manje nego prošle godine, kada su cene na pojedinim mestima dostizale i 2.000 dinara po kilogramu.

Bolji vremenski uslovi i stabilniji rod glavni su razlozi za optimističnije prognoze.

Berače je sve teže pronaći

Jedan od najvećih problema proizvođača i dalje je nedostatak sezonskih radnika. Dnevnice za berače trešanja, jagoda i malina često prelaze 5.000 dinara, a pojedini proizvođači sve češće angažuju radnike iz zemalja Azije kako bi obavili berbu na vreme.

Rast cena goriva, transporta i radne snage i dalje utiče na ukupne troškove proizvodnje, ali dobra vest za potrošače je da bi voće ove godine ipak moglo da bude znatno pristupačnije nego prethodne sezone.