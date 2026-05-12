Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da Srbiju očekuje veoma nestabilan period sa čestim pljuskovima, grmljavinom i mogućim superćelijskim olujama, zbog čega apeluje na građane da ozbiljno shvate opasnost od udara groma.

Kako navodi, vreme će se narednih dana brzo menjati, uz smenu sunca i snažnih oluja gotovo na svaka tri dana.

Najveća opasnost južno od Save i Dunava

Ristić upozorava da bi najkritičnija situacija mogla da bude u centralnim i južnim krajevima Srbije.

– Najviše šanse za nepogode i možda neku superćeliju biće južnije od Save i Dunava, na liniji od Mačve preko Šumadije do Braničeva – rekao je Ristić.

Dodaje da će promenljivo i nestabilno vreme potrajati gotovo do kraja maja.

Moguća i nova pahulja na Kopaoniku

Meteorolog navodi da postoji mogućnost da na Kopaoniku ponovo padne sneg, uprkos tome što smo već duboko u proleću.

Prema njegovim prognozama, građane očekuju nagle smene toplog vremena, pljuskova i olujnih udara vetra.

Pravilo 30:30 može da spasi život

Zbog sve češćih grmljavina, Ristić posebno upozorava na opasnost od udara groma i savetuje građanima da poštuju takozvano pravilo 30:30.

– Kada vidite munju, počnite da brojite do prve grmljavine. Ako je razmak 30 sekundi ili manje, oluja je preblizu i odmah morate da potražite zaklon – objasnio je Ristić.

Ne izlazite odmah posle oluje

Meteorolog upozorava da opasnost ne prolazi onog trenutka kada kiša oslabi.

Preporuka stručnjaka je da građani ostanu na sigurnom mestu najmanje 30 minuta nakon poslednje čujne grmljavine.

Grom je jedna od najopasnijih pojava u prirodi

Stručnjaci podsećaju da udar groma može izazvati teške povrede ili smrt u samo nekoliko sekundi, zbog čega je važno izbegavati otvorene prostore, drveće, metalne objekte i vodene površine tokom nevremena.

Ristićevo upozorenje dolazi u trenutku kada meteorolozi najavljuju sve češće i snažnije oluje širom Srbije.