Sinoćni brutalni sukob dve grupe migranata u šumama kod Obrenovca dobio je dramatičan epilog.

Iako je policijska akcija „Vihor 3“ zvanično završena, inspektori i specijalne jedinice i dalje su na nogama i tragaju za naoružanim ubicom.

Pronađen mrtav i umotan u ćebe

Podsetimo, jeziv zločin otkriven je sinoć u neprohodnom šumskom masivu. Policajci su tokom pretrage terena naišli na telo muškarca sa prostrelnom ranom na leđima, koje je bilo jezivo zavijeno u ćebe. Na mestu zločina pronađen je i drugi migrant sa prostrelnom ranom noge, koji je u kritičnom stanju.

Teško ranjeni migrant transportovan je u bolnicu gde se lekari i dalje lavovski bore za njegov život.

„Pacijent je u toliko teškom stanju da nije moguće sa njim obaviti razgovor. Istraga je otežana jer jedini preživeli svedok ne može da pruži informacije o napadačima“, saznajemo iz izvora bliskih istrazi.

Iako je operativna akcija „Vihor 3“ (blokada šireg područja) završena, to ne znači da je potraga obustavljena. Policija je i dalje prisutna na ključnim tačkama, a inspektori rade na identifikaciji i lociranju aktera pucnjave.

Istragu je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje ovaj incident tretira kao teško ubistvo i pokušaj ubistva.

Strah u naselju: Policija garantuje bezbednost

Iako je ubica i dalje na slobodi, veruje se da je napustio neposrednu blizinu naseljenih mesta. Policijske patrole pojačano dežuraju u okolini Obrenovca kako bi osigurale bezbednost građana dok se ova krvava drama ne dobije svoj sudski epilog.

Potraga za ubicom se nastavlja maksimalnim intenzitetom.

(Telegraf.rs)