Nula stepeni izmereno je na Crnom vrhu, jedan stepen je na Zlatiboru, tri u Sjenici i Požegi. Pet stepeni je na Paliću, u Subotici, Zrenjaninu, Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Ćupriji, a šest stepeni u Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Smederevskoj Palanci.

Za stepen više, sedam stepeni Celzijusovih izmereno je jutros u Beogradu, Kraljevu, Leskovcu, osam je u Nišu, Kruševcu, Zaječaru, a najtoplije je u Negotinu gde je temperatura 9 stepeni.

Kakvo nas vreme danas očekuje

U današnjoj prognozi RHMZ navodi se da će u Srbiji ujutru biti sveže i iznad većeg dela zemje vedro, samo na istoku i jugu očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom.

Tokom dana biće promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području AP Kosovo i Metohija.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jak i olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.

U Beogradu će, nakon svežeg i vedrog jutra, tokom dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 6 stepeni, a najviša dnevna oko 17.

Od petka ponovo nestabilno sa pljuskovima

Prema prognozi za narednih sedam dana, jutra će biti sveža, naročito u četvrtak. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Meteorolog Nedeljko Todorović je za Kurir TV objasnio da je u Srbiji trenutno promenljivo majsko vreme, sa smenom sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim vetrom. Navodi da tokom jačih pljuskova kišobran često nije od velike koristi i savetuje da se ljudi sklone na sigurno tokom jačih pljuskova.

On navodi da je ovakvo vreme teško precizno prognozirati za svaku lokaciju, ali da radari i satelitski snimci omogućavaju pouzdane prognoze za narednih pola sata, sat ili dva. Todorović dodaje da se sutra tokom dana očekuje razvedravanje u celoj zemlji i suvo vreme, ali uz pad temperature od oko 5 do 6 stepeni.

Todorović je dodao i da su moguće pojave grada i čak kratkotrajnog snega na planinama iznad 1800 metara, dok se tokom juna i jula očekuju još jače letnje nepogode sa intenzivnijim pljuskovima i grmljavinom.

