U večerašnjem 38. kolu igre na sreću Loto nije bilo dobitnika glavne premije vredne čak 700.000 evra, ali je zato čak devetoro igrača pogodilo „šesticu“ i osvojilo lepe novčane iznose.

Prema podacima Državne lutrije Srbije, večeras su izvučeni sledeći brojevi:

5, 8, 17, 11, 28, 9 i 24

Iako sedmica nije pogođena, devet srećnih igrača uspelo je da osvoji „šesticu“, koja je u ovom kolu vredela po 266.873 dinara.

Sedmica opet ostala neosvojena

Glavni dobitak večerašnjeg kola, vredan 700.000 evra, ponovo je ostao neosvojen, pa će fond za naredno izvlačenje biti još veći.

Ljubitelji Lota sada s nestrpljenjem čekaju novo izvlačenje koje je zakazano za petak 15. maja.

Ni Loto plus nije doneo milionera

Ni u igri Loto plus večeras nije bilo dobitnika premije od čak 2.440.000 evra.

Izvučeni su sledeći brojevi:

10, 31, 37, 14, 29, 19 i 24

Tako je i ovaj milionski fond ostao netaknut.

Džoker bez glavnog dobitka

Ni Džoker igra nije donela sreću igračima koji su jurili glavnu nagradu od 380.000 evra.

Izvučeni brojevi bili su:

4, 6, 5, 1, 7 i 9

Glavni dobitak nije pogođen, pa će i taj fond nastaviti da raste.