Prema podacima Uprave granične policije, najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Batrovci, gde kamioni čekaju šest sati na izlazu iz zemlje. Na prelazu Šid teretanjaci čekaju oko četiri sata, a na prelazu Bezdan, takođe na izlaznom terminalu zadržavanje za teretna vozila je tri sata. Na Sremskoj Rači i Kelebiji zadržavanje za kamione je oko sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Kako se navodi u saopštenju AMSS, prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.