Srbija je uspela da se plasirala u veliko finale Evrovizije 2026, a energični nastup grupe „Lavina“ sinoć doneo je talas oduševljenja širom Evrope.

Publika je burno reagovala na moćan scenski nastup i harizmu naših predstavnika, pa su društvene mreže već tokom večeri bile preplavljene komentarima da Srbija ponovo ima pesmu koja može da sanja i sam vrh takmičenja.

Uz snažnu energiju na sceni, upečatljivu koreografiju i emociju koju su momci preneli publici, mnogi su poručili da su upravo oni vratili nadu da bi Srbija možda jednog dana ponovo mogla da bude domaćin najvećeg muzičkog spektakla u Evropi.

Posebnu pažnju tokom večeri privukla je i dugogodišnja komentatorka i zaštitno lice prenosa Evrovizije u Srbiji, Duška Vućinić, koja već godinama svojim duhovitim i spontanIm komentarima doprinosi atmosferi takmičenja.

Ipak, sinoć je potpuno osvojila gledaoce trenutkom koji je postao viralan odmah nakon proglašenja finalista.

Naime, tokom proglašenja da Srbija ide dalje gledaoci su mogli da čuju njenu iskrenu reakciju koja ih je pošteno nasmejala:

- O, majko moja, hvala ti. Vo imja oca i sina da i ovo se desilo... Živa nisam bila. Top, Srbija je u finalu - rekla je ona u prenosu.

Viralan snimak kruži internetom a u opisu stoji "dajte Duški vode i šećera" .

Srbija skočila na kladionicama

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 održalo se sinoć, a Srbija se plasirala u finale i boriće se za prvo mesto u subotu, 16. maja.

Nakon prolaska u finale naša grupa "Lavina" i pesma "Kraj mene" skočile su na kladionicama.

Za pobedu na Evroviziji je i dalje favorit Finska, na drugom mestu je Grčka, na trećem Danska, dok je Srbija trenutno na 20. mestu.

Na takmičenju nastupa 35 zemalja

Na takmičenju će nastupiti 35 zemalja, što predstavlja najmanji broj učesnika još od 2003. godine.

Razlog za to je bojkot nekoliko evropskih država. Španija, Slovenija, Island, Holandija i Irska zvanično su otkazale učešće u znak protesta zbog toga što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči.

Ko se plasirao u finale?

U finale Evrovizije prošli su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Sa druge strane, u nastavku takmičenja nisu se našli Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

