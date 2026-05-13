Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, potres se dogodio u 2.09 časova, a imao je magnitudu 2.0 stepena po Rihterovoj skali.

Zemljotres je zabeležen na dubini od pet kilometara i nije bilo prijavljene materijalne štete.

Dan ranije, 12. maja, slabiji potres registrovan je i u okolini Nove Varoši. Zemljotres magnitude 1.7 stepeni po Rihteru evidentiran je u 14.05 časova na dubini od šest kilometara.

Prema dostupnim informacijama, ovaj potres nije izazvao posledice.

Tri dana ranije, u Srbiji su za samo par sati registrovana tri zemljotresa.

Kada su najčešći zemljotresi u Srbiji

Govoreći o zemljotresima, meteorolog Ivan Ristić je za Pink rekao da su jesen i proleće najtrusniji periodi na prostoru bivše Jugoslavije.

"Svi jači zemljotresi su se desili u tom periodu. Srećom, u decembru nikada nije bio jači zemljotres od 5 Rihtera u Srbiji", kazao je Ristić.

Ristić je rekao da je jako važno voditi računa i kada se zgrade grade, da se grade tako da izdrže zemljotres od 6 Rihtera.

"Ova decenija će biti kritična", najavio je Ristić i dodao da će do 2030. godine biti turbuletno, odnosno da će biti zemljotresa.

"Ako vidite da luster odskače, bolje izađite, ne košta vas ništa", savetovao je Ristić.

On je rekao da Srbija ima 27 vulkana i da su svi ugašeni, da više od milion godina nisu bili aktivni.

