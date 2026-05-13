Novinar Newsmax Balkans Ognjen Medić izveštava direktno iz Pekinga, gde prati ovu istorijsku posetu iz samog centra dešavanja.

"U Peking smo stigli rano jutros zajedno sa delom američke medijske delegacije i već se oseća da Kina ovu posetu vidi kao događaj od ogromnog političkog i simboličkog značaja", rekao je Medić.

On ističe da su bezbednosne mere podignute na najviši nivo i da je čitav grad prilagođen dolasku američke delegacije.

"Veliki broj međunarodnih medija raspoređen je oko ključnih lokacija, a praktično ceo protokol funkcioniše gotovo vojnički precizno. Hotel u kom se nalazimo pretvoren je u svojevrsni svetski pres-centar iz kog izveštavaju najveće globalne medijske kuće", kaže Medić.

Istorijski trenutak za Newsmax Balkans

Prisustvo Newsmax Balkans u sastavu američke delegacije predstavlja presedan kada je reč o medijima iz Srbije i regiona.

"Za Newsmax Balkans ovo je istorijski trenutak. Mi smo jedina televizijska ekipa iz Srbije koja se nalazi u sastavu delegacije američkog predsednika i prva iz regiona koja iz ovog formata prati zvaničnu posetu Kini", naglasio je Medić.

Tokom narednih dana, ekipa Newsmax Balkans pratiće sve ključne događaje - od ceremonijalnog dočeka Donalda Trampa do susreta sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ekonomskih foruma.

"Pratićemo sve - od zvaničnih sastanaka i izjava dvojice lidera, do susreta delegacija i ekonomskih razgovora. Fokus će svakako biti na prvom direktnom susretu Trampa i Sija, koji se ovde već posmatra kao jedan od najvažnijih političkih događaja godine", ističe Medić.

Kina šalje snažnu poruku svetu

Kako navodi novinar, atmosfera u Pekingu jasno pokazuje da kinesko rukovodstvo želi da ovu posetu iskoristi za slanje globalne političke poruke.

"Ovde se jasno vidi koliko Kina polaže na simboliku i protokol. Žele da pokažu stabilnost, organizaciju i moć države koja sebe vidi kao ravnopravnog globalnog lidera uz Sjedinjene Države", objašnjava Medić.

On dodaje da je značaj posete dodatno pojačan trenutnim globalnim okolnostima.

"Nalazimo se u periodu ozbiljne globalne nestabilnosti - od sukoba na Bliskom istoku, preko pitanja Irana, pa do straha od nove ekonomske krize. Upravo zato svaki detalj ove posete ima mnogo veću težinu nego ranije", naglašava reporter.