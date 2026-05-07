Naredni dani donose nam pravu vremensku vrtešku iznad Balkana. Kako smo zakoračili u maj, tako stabilizacija vremena nije ni na vidiku, već ćemo se suočiti sa čestim smenama sunca, sparine i opasnih grmljavinskih oblaka. Dok će temperature u pojedinim trenucima podsećati na leto, atmosfera će postajati sve nestabilnija, kulminirajući snažnim zahlađenjem koje će podeliti mesec na dva dela. Pripremite se na to da će vam kišobran biti obavezan pratilac, ali i na činjenicu da će jedan specifičan datum doneti ozbiljan test za našu klimu.

Čubrilo najavljuje prvi veliki test za atmosferu i opasne indekse

Meteorolog amater Marko Čubrilo ističe da nas već u četvrtak očekuje malo svežije, ali i dalje veoma sparno i nestabilno vreme. Od sredine dana možemo očekivati češću pojavu grmljavinskih pljuskova, ali i lokalne nepogode. On posebno skreće pažnju na jedan meteorološki parametar koji se prvi put aktivira ove godine.

- Sutra će sredinom dana po prvi put ove sezone CAPE index biti dovoljno visok da podrži formiranje jačih grmljavinskih nepogoda ponegde - objavio je Čubrilo.

U meteorologiji CAPE (Convective Available Potential Energy) predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja za prognozu grmljavinskih nepogoda i stabilnosti atmosfere. Što je CAPE vrednost veća, to je atmosfera nestabilnija i veća je šansa za razvoj snažnih oluja.

Vetar će biti jugozapadni, dok će u zonama pljuskova postajati jak zapadni. Temperature će se kretati od 18 stepeni na zapadu do 26 stepeni na istoku regiona.

Već u petak stiže jače pogoršanje sa jugozapada koje će doneti kišu i grmljavinu celom regionu, dok bi na severu, uz sunčaniji početak dana, ponovo moglo biti lokalnih nepogoda.

Subota će na istoku ostati sveža uz 15 stepeni, dok će zapad uživati u više sunca i temperaturi do 21 stepen.

Kritični datum i prodor hladnog fronta koji menja sve

Nakon kratkotrajnog otopljenja koje nas očekuje od 10. do 13. maja, kada će pljuskova biti samo ponegde na severu, sledi najkritičniji trenutak meseca. Čubrilo najavljuje da se 13. maja očekuje premeštanje jakog, hladnog fronta koji će doneti grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode i jak severozapadni vetar.Do oko 13. maja očekuje se nestabilno, ali uglavnom toplo, zatim zahlađenje te bi polovina meseca verovatno bila sveža i nestabilna, procenjuje Čubrilo, dodajući da će maksimalne temperature oko 14. maja biti svega 16 do 19 stepeni.

Ovo zahlađenje najavljuje nestabilnu i relativno svežu polovinu meseca, a novo pogoršanje je moguće već oko 18. maja.

RHMZ upalio upozorenja na nepogode

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je promenljivo i toplo vreme, ali uz stalnu pretnju od kiše i pljuskova. Za četvrtak se predviđa promenljivo oblačno vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 21 do 25 stepeni. Posebno se skreće pažnja na lokalnu pojavu grmljavina, zbog čega je uključen "žuti" meteoalarm.

U petak i subotu nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok će se maksimalne temperature kretati između 20 i 25 stepeni.

Nedelja donosi blagi porast temperature, pa će u najtoplijem delu dana biti od 23 do 27 stepeni, uz mogućnost pljuskova u brdsko-planinskim predelima. U periodu od 11. do 15. maja zadržaće se toplo, ali i dalje nestabilno vreme uz retku pojavu grmljavine.

Moguće posledice grmljavinskih nepogoda na koje upozorava RHMZ uključuju:

Rizik od udara groma i opasnost za život ljudi i životinja.

Probleme u radu svih električnih uređaja i telekomunikacija.

Mogućnost izazivanja požara i probleme u transportu električne energije.

Lokalnu pojavu intenzivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra koji mogu oštetiti imovinu.

Takođe, za dane sa obilnijim padavinama, RHMZ upozorava na sledeće rizike:

Poteškoće u urbanim sredinama, naročito sa kišnom kanalizacijom i kolektorima.

Problemi u saobraćaju i transportu.

Odlaganje poljoprivrednih aktivnosti zbog vlage.

Moguća oštećenja pokretne i nepokretne imovine i povređivanje ljudi.

Blic