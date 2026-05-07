Reč je, kako ističu nadležni, o prvoj ozbiljnijoj rekonstrukciji krovnog pokrivača od izgradnje objekta pre skoro pola veka.

Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić kazao je da su radovi bili veoma zahtevni, imajući u vidu veliku površinu krova i značaj samog objekta u kome je smešteno više ustanova i institucija.

- Po samom objektu i krovnoj površini vidi se koliko su radovi bili obimni i zahtevni. Uz podršku Ministarstva kulture od 12,5 miliona dinara i učešće Opštine Prijepolje od 2,5 miliona dinara, uspešno je završena sanacija krova na ovom značajnom objektu - rekao je Popadić.

On je dodao da je projekat realizovan bez naknadnih i neplaniranih troškova, kao i da je garancija na novi krov 25 godina.

- Imamo problem sa pojedinim vertikalama koje se nalaze unutar objekta, jer voda sa krova prolazi kroz samu zgradu. To moramo da izmenimo kako bismo u potpunosti onemogućili bilo kakvo prokišnjavanje - istakao je Popadić.

Direktorka Doma kulture Admira Hamidović ocenila je da rekonstrukcija krova predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ovu ustanovu, ali i za celokupan kulturni život Prijepolja.

- Pod krovom Doma kulture nalaze se Dom kulture, Biblioteka, Muzička škola i druge institucije, tako da je ova rekonstrukcija od velikog značaja za očuvanje kulture i kulturnog života u našoj opštini - kazala je Hamidović.

Posebno je istakla značaj zaštite vrednog kulturnog blaga koje se čuva u Domu kulture.

- U depou se nalazi legat Likovne kolonije Mileševa ogromne materijalne i kulturne vrednosti. To je naše kulturno nasleđe koje moramo čuvati - rekla je direktorka Doma kulture.

Ona je dodala i da je trenutno na razmatranju novi projekat sa kojim je Opština Prijepolje konkurisala kod Ministarstva kulture kroz program "Gradovi u fokusu", a koji podrazumeva rekonstrukciju sale Doma kulture i nabavku nošnji za folklorni ansambl.

BONUS VIDEO: