U Srbiji će u četvrtak, 7. maja, biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



Kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije.

Duvaće slab i umeren, južni vetar.

Najniža temperatura biće od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije, pre podne sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak u pojedinim delovima grada. Duvaće slab i umeren, južni vetar. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 23.

Idućih sedam dana (do 14. maja) očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice.

Dnevna temperatura biće od 21 do 28 stepeni.

