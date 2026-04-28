Oko 26 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama danas je pod upozorenjem na jaku oluju, a u nevremenu koje je počelo u ponedeljak poginula je najmanje jedna osoba na srednjem zapadu, saopštili su zvaničnici. Muškarac (39) iz okruga Kent u Mičigenu poginuo je protekle noći nakon što je drvo palo na njega tokom prolazne grmljavine u tom području, saopštila je kancelarija šerifa okruga Kent, prenosi NBC.

Prema podacima Nacionalne meteorološke službe, pored upozorenja na oluju u Kentakiju, Misuriju i Ilinoisu, danas je još 12 miliona ljudi pod upozorenjima na tornado u Tenesiju, Misuriju, Luizijani, Indijani i Arkanzasu.

U blizini granice Oklahome i Teksasa očekuju se grmljavine, veliki grad i udari vetra, a očekuje se da će se oluja kretati na istok, ka Vašingtonu i Noksvilu u Tenesiju. U međuvremenu, požari nastavljaju da besne u Džordžiji, dok su upozorenja na opasnost od požara na snazi i za druge delove zemlje.

U Misuriju su tokom jučerašnjeg dana u nevremenu pokidani dalekovodi a skoro 250.000 potrošača ostalo je bez struje širom Srednjeg zapada od jutros, dok su jaka kiša i intenzivni udari groma obarali drveće u Tenesiju. Neki od najprometnijih aerodroma u zemlji, uključujući Međunarodni aerodrom O'Her u Čikagu i Međunarodni aerodrom Fort Vort u Dalasu, imali su privremene obustave letova u ponedeljak.