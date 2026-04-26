Jak vetar koji danas duva u Subotici i okolini ozbiljno otežava saobraćaj, jer podiže prašinu sa puta i okolnih površina, što na pojedinim deonicama značajno smanjuje vidljivost. Prizori podsećaju na pustinjske uslove, a snimak od juče najbolje pokazuje koliko ovakve situacije mogu biti problematične za vozače.

Prema podacima RHMZ-a, u Vojvodini i istočnim delovima zemlje danas je prisutan jak severozapadni i severni vetar, koji bi trebalo da oslabi do kraja dana. Trenutno, brzina vetra u Subotici iznosi oko 24 km/h, dok je u Novom Sadu oko 22 km/h.

Na otvorenim putevima, naročito van naseljenih mesta, udari vetra stvaraju oblake prašine koji mogu naglo da prekriju kolovoz i otežaju uočavanje drugih vozila, pešaka i prepreka. Vidljivost se u takvim uslovima može promeniti u svega nekoliko sekundi.

Snimci pokazuju kako vetar podiže prašinu i formira guste oblake koji dodatno otežavaju vožnju.

Vozačima se savetuje da prilagode brzinu, povećaju odstojanje između vozila i izbegavaju nagla kočenja. Poseban oprez potreban je zbog biciklista i pešaka, koji su u ovakvim uslovima teže uočljivi. Nadležni apeluju na maksimalnu pažnju i prilagođavanje vožnje vremenskim uslovima kako bi se sprečile saobraćajne nezgode.