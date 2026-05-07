Ankara i Priština potpisale su sporazum prema kojem će Turska takozvanom "Kosovu" i samozvanom "premijeru" Aljbinu Kurtiju isplatiti čak četiri miliona evra za jačanje "kosovskih bezbednosnih snaga", koje inače ne smeju da postoje prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN!?!

Turska je prethodno šiptarskim ekstremistima isporučila dronove "bajraktar" i "skajdeger", čime je direktno prekršena pomenuta rezolucija Ujedinjenih nacija.

Kršenje Rezolucije 1244

Sporazum Turske i lažne države potpisan je tokom sastanka ministra odbrane Jašara Gulera i takozvanog "kosovskog ministra odbrane" Ejupa Maćedoncija u Istanbulu, na marginama Međunarodnog sajma odbrane. Kako je preneo turski "Dejli sabah", dve strane potpisale su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji.

Komentarišući ovu informaciju, bivši potpukovnik Kontraobaveštajne službe (KOS) Ljuban Karan kaže da je ovo nedopustivo ponašanje Turske, ali i kršenje međunarodnih rezolucija.

- Dok se posledice nepoštovanja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i gaženje međunarodnih zakona u vezi sa Kosovom i Metohijom smatraju kao loš i nedopustiv primer u celom svetu, neke države nastavljaju staru i veoma opasnu praksu. Među njima svakako prednjači Turska, koja intenzivno naoružava, obučava i donira prištinsku paravojsku koja ne bi smela ni da postoji. Ponašaju se kao da Rezolucija 1244 ne postoji, iako je baš turski general Ozkan Ulutaš komandant Kfora, vojne misije UN koja bi morala da spreči svako vojno organizovanje i naoružavanje na prostoru za koji su zaduženi i odgovorni. Svoj pokroviteljski odnos prema paravojsci lažne države "Kosovo" više i ne kriju, nego počinju da ga formalizuju kroz nekakve "međudržavne" ugovore, kao što je potpisani sporazum o vojno-finansijskoj saradnji - ističe Karan.

Kako dodaje, time nezakonite aktivnosti Turske nisu više pojedinačni nedopustivi primeri, nego nedopustiva strategija koja preti da destabilizuje Balkan.

- Dok sve to rade na štetu Srbije, istovremeno nam se predstavljaju kao prijatelji i partneri - naglašava on.

Glavni snabdevač

Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije, ocenjuje da je potpisivanje sporazuma u Istanbulu između Prištine i Ankare nastavak kontinuirane podrške i naoružavanja pripadnika takozvanih "kosovskih bezbednosnih snaga".

- Krajnji cilj je da se podrži formiranje takozvane "vojske Kosova". Turska sistematski naoružava takozvani 'KBS' raznim sistemima, uključujući i dronove-kamikaze, isporučuje im i oklopna vozila, pomaže im da razviju namensku industriju... Čini se da Turska ne odustaje od toga da u narednom periodu intenzivira naoružavanje takozvane Kurtijeve "vojske" - upozorava Drecun.

Spasić: Štitićemo svoje interese

Politički analitičar Zoran Spasić kaže da Srbija pažljivo prati sve što se dešava i da ne može da bude slepa na stvari koje direktno podrivaju bezbednost.

- Odgovor države neće biti buka i pretnje, već ozbiljnost, odgovornost i posvećenost očuvanju mira. To je naš ključni interes i uslov za napredak naše zemlje. Verujem da ćemo nastaviti da ulažemo u vojsku, jer snažna i moderna vojska predstavlja garant bezbednosti. Ne želimo sukobe, ali želimo da budemo dovoljno jaki da ih sprečimo. Svi međunarodni akteri treba da poštuju mešunarodno pravo, uključujući i Rezoluciju 1244, i da doprinesu stabilnosti, a ne tenzijama - ističe Spasić.

Srbi optuženi za "ratne zločine"

Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu u odsustvu protiv osmoro Srba, koji su osumnjičenih da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 1999. godine u Đakovici. Prema ovoj očigledno političkoj optužnici, oni su osumnjičeni da su od 24. do 31. marta 1999. godine "tokom operacije velikih razmera, delujući u saučesništvu i koordinaciji sa policijskim, vojnim i paravojnim strukturama, počinili ubistva, proterivanje civila, uništavanje i pljačku njihove imovine". U optužnici se tvrdi da postoji osnovana sumnja da je tokom ove operacije navodno ubijeno 65 civila, dok je njih 12 nestalo.

Prodaju im naoružanje protiv svih odredbi

Podsetimo, Srbija je 2023. godine prekinula vojnu saradnju sa Turskom, dronovi su tada otkazani.

- Turska naoružava tzv. Kosovo, protiv svih povelja i odredbi prodaju im naoružanje i zbog toga prekidamo vojnu saradnju sa njima. Nećemo kupovati od njih - izjavio je tada predsednik Srbije.

Podsetimo, naša država je pre gotovo šest godina iskazala interesovanje za turske dronove, ali taj posao se odugovlačio i na kraju se završio - neslavno. Tada su nas turski "partneri" uveravali da će dronovi u Srbiju stići preko reda i isporučiti se u najbržem roku, ali... umesto toga dronovi su isporučeni tzv. Kosovu.