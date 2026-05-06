Talasasti hladni front koji se u sredu kretao preko Češke doneo je dramatičnu promenu vremena, jake pljuskove, grmljavinu i prvu veliku superćelijsku oluju ove godine.

Meteorolozi upozoravaju da bi nevreme moglo da se nastavi i tokom narednih sati, dok su snimci ogromnih olujnih oblaka i grada koji je tukao pojedine delove zemlje izazvali veliku pažnju na društvenim mrežama.

Prve grmljavinske ćelije počele su da se formiraju nešto posle 14 časova u zavetrini Šumavskih planina, u blizini gradova Klatovi i Strakonice.

Upravo je oluja kod Strakonica veoma brzo prerasla u snažnu superćeliju – izolovani rotirajući olujni sistem koji može izazvati ekstremne vremenske pojave.

Grad veličine nekoliko centimetara

Najdramatičnija situacija zabeležena je na području od Slapa do Tinca nad Sazavou, gde je padao grad prečnika nekoliko centimetara.

Pored grada, snažni pljuskovi doneli su i do 20 litara kiše po kvadratnom metru za veoma kratko vreme, što je izazvalo lokalna zadržavanja vode i otežan saobraćaj.

Superćelijska oluja zabeležena je i u okolini Praga, gde je fotografisana iz mesta Strančice.

Ogromni tamni oblaci i rotirajuća struktura oluje jasno su ukazivali na snagu sistema koji se kretao preko centralne Češke.

Oluja se spajala sa novim grmljavinskim jezgrima

Kako se superćelija pomerala ka severoistoku, u regionu Benešova počela je da se spaja sa novim olujnim jezgrima koja su pristizala sa jugoistoka.

To je dovelo do postepenog slabljenja dominantne superćelije i njenog raspadanja.

Meteorolozi objašnjavaju da je do razvoja ovako snažne oluje došlo zbog izraženog smicanja vetra, odnosno nagle promene pravca i brzine vetra sa visinom.

U kombinaciji sa velikom količinom energije u atmosferi, stvoreni su idealni uslovi za razvoj snažnih uzlaznih strujanja i formiranje superćelije.

Meteorolozi upozoravaju: Nevreme nije gotovo

Češki hidrometeorološki zavod upozorio je da bi olujna aktivnost mogla da se nastavi i u narednim satima, posebno u regionima koji su već pod meteorološkim upozorenjima.

Postoji mogućnost formiranja novih intenzivnih grmljavinskih sistema, praćenih obilnim padavinama, jakim vetrom i gradom.

Stručnjaci upozoravaju građane da prate zvanična upozorenja i izbegavaju boravak na otvorenom tokom prolaska oluja.