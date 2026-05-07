U Novoj Varoši u ovoj godini poseban akcenat biće stavljen na razvoj turističkih sadržaja i unapređenje javnih prostora, a među prioritetima se izdvaja nastavak izgradnje Linijskog parka na Zlataru.

Kako je najavio predsednik opštine dr Branko Bjelić, za ovaj projekat obezbeđena su sredstva u iznosu od 40 miliona dinara kroz program LID, dok je u toku javna nabavka za drugu fazu radova vrednu oko 19 miliona dinara.

- Linijski park će se u narednoj fazi uređivati od raskrsnice pa sve do dela koji vodi prema RH centru. Cilj je da se ovaj prostor dodatno oplemeni i postane značajno mesto za boravak građana - istakao je Bjelić.

Paralelno sa tim, očekuje se i usvajanje izmena plana generalne regulacije na narednoj sednici Skupštine opštine, čime će biti omogućena realizacija projekta koji će dodatno unaprediti turističku zonu na Zlataru. Zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, planirano je pomeranje predviđene lokacije za oko 20 metara.

Nakon usvajanja izmena, uslediće i procedura izmene građevinske dozvole, a za ovaj projekat već su obezbeđena sredstva u iznosu od oko 20 miliona dinara.

- Plan je da ovaj prostor u potpunosti uredimo kao centar turističke zone, sa postojećim kućicama i pratećim sadržajima, kako bi dobio funkciju pravog turističkog jezgra, naglasio je prvi čovek opštine.

