Na graničnom prelazu Evzoni danas su zabeležene ogromne gužve u smeru iz Grčke ka Srbiji, gde su putnici čekali i više od tri sata da pređu granicu.

Veliki broj turista koji se vraća sa prvomajskog odmora suočio se sa kilometarskim kolonama i sporim protokom vozila.

Kako navode putnici, čekanje je trajalo satima, a kolone su se protezale unedogled.

Kolo usred zastoja

I dok su mnogi nervozno čekali, pojedini srpski turisti odlučili su da situaciju okrenu u svoju korist.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi kako ljudi izlaze iz automobila i igraju kolo pored puta, pokušavajući da ublaže višesatno čekanje.

„Oni koji znaju da je život lep, svaki trenutak pretvore u zabavu“, jedan je od komentara koji je oduševio korisnike.

„Granica ni na vidiku“

Ipak, nisu svi bili raspoloženi za igru.

„Ja sam na granici, ne igram kolo, ali ću produžiti boravak u Grčkoj – od 18:30 ne vidim granicu“, napisao je jedan od putnika.

Gužve i na domaćim putevima

Podsećamo, nakon prvomajskih praznika velike gužve zabeležene su i na putevima u Srbiji, posebno na prilazima Beogradu.

Povratak sa praznika još jednom je pokazao koliko gužve mogu da otežaju putovanje, ali i da se među putnicima uvek nađe način da se čak i najduže čekanje pretvori u – trenutak za zabavu.