Dok su u mnogim državama radnici izašli na ulice kako bi protestovali i ukazali na loše uslove rada, niske plate i potrebu za većim pravima, u drugim delovima Evrope ovaj dan protekao je u znaku odmora, druženja i tradicionalnih prvomajskih okupljanja.

U Srbiji su izletišta, parkovi i prirodne destinacije bili prepuni ljudi koji su praznik iskoristili za beg iz grada, roštiljanje i opuštanje sa porodicom i prijateljima. Atmosfera je bila vedra i opuštena, uz muziku, hranu i celodnevno druženje. Slična slika mogla se videti i širom regiona, gde su građani kombinovali slavlje i odmor, iako su u pozadini i dalje prisutne teme o radničkim pravima i standardu života.

U Hrvatskoj ovog puta nije bilo većih protesta, ali to ne znači da nezadovoljstvo ne postoji. Poruke radnika bile su jasne – žele bolje plate, sigurnije radno okruženje i više poštovanja za svoj rad. Ipak, pažnju javnosti privukla je jedna nesvakidašnja izjava koja je ubrzo postala viralna.

Naime, u anketi koju je objavio RTL, jedna žena iz Splita iskreno je rekla da ne radi i da je izdržava suprug. Naglasila je da njen muž radi u državnoj firmi i da je zadovoljan, dok ona nema iskustva rada kod privatnika. Njena izjava izazvala je brojne reakcije – dok su je neki branili i smatrali da svako ima pravo na svoj izbor života, drugi su kritikovali takav stav, posebno u kontekstu dana koji simbolizuje radnička prava i borbu za bolje uslove rada.

Video je brzo postao hit na društvenim mrežama i prikupio veliki broj pregleda i komentara. Mnogi su u njemu videli odraz realnosti i različitih životnih okolnosti u regionu. Ova priča još jednom pokazuje koliko su stavovi o radu, odgovornosti i životnim prioritetima različiti, ali i koliko teme poput plata, zaposlenja i radničkih prava ostaju važne, čak i na dan kada se tradicionalno slavi i odmara.