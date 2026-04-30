Iako je kraj aprila na Zlatiboru je tokom jutranjih sati obeleo sneg, a intenzitet padavina se pojačava.

- Kiša je tokom noći prešla u susnežicu i sneg, a sada je počelo lepo da veje. Izgleda da će biti tačne sve one prognoze o zimi koja se vraća u maju, kaže za RINU jedan od meštana.

Trenutne padavine za sada nisu izazvale veće probleme u funkcionisanju saobraćaja, a putarske službe su u pripravnosti i spremne da reaguju u slučaju potrebe.

Vozačima se savetuje dodatan oprez tokom vožnje, jer više nije na snazi obaveza korišćenja zimske opreme na putevima.

Kakvo nas vreme očekuje za Prvi maj?

Podsetimo, meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će tokom prvomajskih praznika u Srbiji biti pretežno sunčano vreme, uz promenljivu smenu sunca i oblaka, a da se od 4. maja očekuje dalji porast temperature.

Todorović je naveo za Tanjug da će u petak, 1. maja, u većem delu Srbije biti pretežno sunčano, sveže za početak maja, sa maksimalnim temperaturama od 13 do 17 stepeni Celzijusa, što je za pet do sedam stepeni manje od prosečne vrednosti. Todorović je dodao da će u subotu, 2. maja, biti slično vreme kao tokom prvog dana Praznika rada.

"U subotu će biti pretežno sunčano, ali tokom oba dana prvomajskih praznika sredinom dana i popodne biće dosta promenljive oblačnosti, smene sunca i oblaka. Kao retka pojava moguća je kratkotrajna kiša u trajanju eventualno pet do 10 minuta i ona bi bila slabog intenziteta", kaže Todorović.

Sneg u Hrvatskoj

Kako je Alo već pisao, Zavižan u Hrvatskoj je jutros osvanuo pod snegom. Narandžasto upozorenje zbog snažnog vetra na snazi je za riječko područje, dok je žuti meteoalarm izdat za područje Knina, Splita i Dubrovnika.

Jak vetar koji stvara probleme u saobraćaju, pa je na putevima u priobalju na snazi zabrana za kretanje pojedinih grupa vozila, a u prekidu su i trajektna linija Prizna-Žigljen te katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

