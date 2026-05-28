Pevač iz zlatiborskog sela Šljivovica postao je prava atrakcija gde god da se pojavi, a razlog nije samo muzika već i njegovo nesvakidašnje ime koje mnoge ostavlja u šoku.

On se zove Omiljen Vojinović, a kako kaže, svoje ime nikada ne bi menjao ni za šta na svetu.

– Nikada ovo ime ne bih dao ni za šta na svetu. Nemate pojma kakva je privilegija kada se zovete Omiljen – rekao je kroz osmeh ovaj pevač iz zlatiborskog kraja.

Kako objašnjava, ime je dobio po stricu, a roditeljima je beskrajno zahvalan što su baš tako odlučili da ga nazovu

Ipak, zbog neobičnog imena tokom života imao je bezbroj situacija u kojima ljudi nisu verovali da se zaista tako zove.

– Kad se predstavim, mnogi misle da ih zezam. Ali na kraju ih ipak ubedim da mi stvarno tako piše u ličnoj karti – priča kroz smeh.

Jednu anegdotu posebno pamti i danas.

– Kad sam bio mlađi, prišao sam jednoj devojci koja mi se svidela. Bila je velika buka, svirka, gužva… Prišao sam, pružio ruku i rekao: „Omiljen“. A ona meni mrtva ozbiljna odgovara: „Meni nisi“ – priseća se uz osmeh.

Muzikom se bavi više od tri decenije, a upravo njegovo ime obeležilo je i početak karijere.

Kada je sa orkestrom počeo da nastupa u jednom lokalu u zlatiborskom kraju, vlasnica kafića čula je kako se zove i odmah donela odluku da bend nazove – „Omiljeni bend“.

– Ljudi su kasnije mislili da me zbog benda zovu Omiljeni, a da mi to nije pravo ime – kaže pevač.

Dodaje da je jedini nadimak koji ima upravo „Omiljeni“, dok ga supruga zove Ljubo.

– Moram da kažem da su moja supruga i sinovi moj najveći životni uspeh i sreća – istakao je Vojinović.

Njegova priča poslednjih dana izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde mnogi priznaju da nikada nisu čuli neobičnije ime.