Kraj maja i sam početak juna doneli su zapadnoj Evropi neverovatni toplotni talas. Temperature su od Španije i Portugalije do Francuske išle do skoro 40 stepeni, u Engleskoj do 35, a vrelina je zahvatila i oblast Alpa, pa je u švajcarskim Alpima mereno čak 20 stepeni.

Prehtodnih dana preko oblasti Alpa sa Atlantika je prešao hladni front, koji je zapadnoj Evropi doneo jesenje zahlađenje i pad temperatura ispod 20 stepeni.

Jako zahlađenje sa obilnom kišom zahvatilo je i oblast Alpa, pa je u Švajcarskoj temperatura bila oko jesenjih 10 stepeni.

U Alpima je vejao sneg.

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Sneg je zavejao područje Alpa iznad 2000 metara nadmorske visine od Mon Blana na jugoistoku Francuske preko švajcarskih Alpa sve do Alpa na zapadu Austrije.

Sneg je čak padao i u visokim Alpima na severu Italije.

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Palo je i do 10 cm snega.

Najobilniji sneg pao je u Alpima u Švajcarskoj i na zapadu Austrije. U ovim predelima iznad 2000 metara palo je i do 20 cm snega, lokalno i do čak 30 cm, pa su prizori kao usred januara, jer su putevi zatrpani snegom, a brojna sela u Alpima potpuno zavejana.

Snežna granica lokalno se spustila i na 1600 metara.

Iako smo na korak do leta, sneg nije neuobičajena pojava u viskom Alpima i tokom juna.

Danas je došlo do otopljenja, pa se narednih dana očekuje vreme u skladu sa kalendarom, a snežna granica nalaziće se iznad 2000-2500 metara nadmorske visine, dok je tokom leta snežna granica uglavnom iznad 3000-3200 metara.

Telegraf

 