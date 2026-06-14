Kako se navodi, spaseno je osam osoba, a u toku je opsežna akcija potrage i spasavanja, preneo je Index.hr.

"U nesreći su učestvovali putnički brod domaće privatne kompanije i jedrilica pod francuskom zastavom. Lučka kapetanija Split dojavu o sudaru primila je u 11:34, nakon čega je odmah obaveštena Nacionalna centrala za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC) i pokrenuta akcija", saopštilo je hrvatsko Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture .

U saopštenju se dodaje da je na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo 118 putnika i sedam članova posade, kao i da niko od njih nije povređen.

Odmah po dojavi pokrenuta je koordinirana akcija traganja i spasavanja kojom iz Rijeke upravlja Nacionalna centrala.

U površinsko traganje uključene su sva raspoloživa spasilačka plovila splitske Lučke kapetanije i njenih ispostava.

U akciji učestvuju i plovila Pomorske i aerodromske policije Split, Hitna medicinska služba, uključujući helikoptersku jedinicu, kao i druge službe specijalizovane za vanredne događaje na moru i kopnu.

"U pomorskoj nesreći koja se danas dogodila u akvatoriju između ostrva Šolte i Brača, smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvek traga. Ostalim putnicima s jedrilice, a u pitanju su četiri osobe, pripadnici hitne medicinske pomoći pružili su pomoć na licu mesta i nije bilo potrebe za hospitalizacijom", saopštila je policija.

Kako su naveli, na mestu događaja obaviće se uviđaj kojim će rukovoditi zamenica županijskog državnog tužilaštva uz učešće veštaka za saobraćaj i uz asistenciju policije.

Katamaran Krilo Eklipse, koji je danas učestvovao u tragičnoj pomorskoj nesreći između Brača i Šolte, u trenutku sudara plovio je na redovnoj liniji prema Braču. Reč je o jednom od najvećih putničkih katamarana u floti kompanije Krilo.

Brod je dug 56 metara, može da primi do 440 putnika, a izgrađen je 2001. godine, dok dostiže brzinu do 42 čvora, zbog čega se ubraja među najbrža putnička plovila koja saobraćaju duž hrvatske obale.

Nakon nesreće kompanija Krilo otkazala je više redovnih linija.

Tačne okolnosti koje su dovele do sudara i potonuća jedrilice zasad nisu poznate.