U beogradskom naselju Surčin sinoć se dogodio dramatičan incident kada je državljanin Kine, zbog neraščišćenih kockarskih dugova, iz vatrenog oružja napao kuću svog sunarodnika.

Prema informacijama, osumnjičeni se automobilom dovezao ispred porodične kuće oštećenog. Odmah po zaustavljanju vozila, muškarac je počeo glasno da viče i upućuje jezive pretnje na račun svog sunarodnika.

Drama je kulminirala kada je potegao pištolj i ispalio hitac direktno u pravcu objekta!

Nakon pucnjave, napadač je munjevito seo u automobil, nagazio gas i pobegao u nepoznatom pravcu. Na sreću, u ovom kasnovečernjem incidentu nema povređenih osoba, ali je pričinjena materijalna šteta.

Odmah po prijavi, sve raspoložive policijske snage momentalno su podignute na noge, a pokrenuta je opsežna akcija. Kako saznajemo, lociranjem i pronalaženjem prebeglog kineskog državljanina lično rukovodi novopostavljeni načelnik Policijske stanice Surčin.

Jake policijske patrole odmah su blokirale sve ključne tačke i izlaze iz opštine Surčin. Paralelno sa filmskom poterom, inspektori na terenu obavljaju detaljan uviđaj, uzimaju izjave svedoka i „skidaju“ snimke sa okolnih nadzornih kamera kako bi se osumnjičenom što pre ušlo u trag i presekla odstupnica.

Istraga je u punom jeku, a policija intenzivno traga za naoružanim napadačem.

(Telegraf.rs)