Društvene mreže preplavio je snimak ogromnog poskoka koji je primećen u srcu Zlatibora, u klisuri Griža potoka, a fotografije ove zmije izazvale su pravu buru među ljubiteljima prirode i planinarima. Reč je o jednom od najkrupnijih primeraka viđenih poslednjih godina u Srbiji, a mnogi su ostali zapanjeni njenom veličinom i bojom koja joj omogućava gotovo savršenu kamuflažu među stenama i suvim rastinjem.

Poskok važi za najopasniju otrovnicu u Srbiji i jednu od najotrovnijih zmija u Evropi, zbog čega je susret sa njim u prirodi uvek razlog za dodatni oprez. Fotografije su objavljene u grupi „Putujmo po Srbiji“, gde je autor detaljno objasnio da je reč o ženki, što se može prepoznati po specifičnoj boji i šarama na telu.

Za razliku od mužjaka, koji uglavnom imaju pepeljasto-sive tonove i izraženu cik-cak šaru, ženka poseduje toplije bakarne i braonkaste nijanse. Upravo zbog takvog izgleda gotovo se potpuno stapa sa kamenjarom Zlatibora, što je čini izuzetno teškom za uočavanje.

Vladica Stanković upozorio građane

Poznati zmijolovac Vladica Stanković Vladica Stanković istakao je da većina zmija u Srbiji nije opasna, ali da sa poskokom nema opuštanja.

Kako objašnjava, zmije ne traže kontakt sa ljudima, već mirna mesta sa dovoljno hrane i vode. Posebno ih privlače napuštene vikendice, kamenjari i područja gde nema mnogo ljudi.

– Gde nema vreve i ljudi, glodari naprave žurku i izbuše rupe, a zmije se samo usele kao nezvani gosti. Kad zmija pronađe obilje hrane, vodu i mir, tu ostaje dugo – objasnio je Stanković.

On upozorava da poskok često ne beži odmah kada primeti čoveka, već se oslanja na svoju savršenu kamuflažu. Upravo zato planinari i ljubitelji prirode često mogu da mu priđu veoma blizu, a da ga ni ne primete.

Koje otrovnice žive u Srbiji

Prema rečima Vladice Stankovića, u Srbiji postoje tri najpoznatije otrovnice koje predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude.

Poskok je najpoznatiji i najopasniji među njima. Ova zmija obično raste do 80 centimetara, ali u izolovanim kanjonima i stenovitim predelima može dostići znatno veću veličinu.

Šarka je najčešća u planinskim područjima iznad 600 metara nadmorske visine, dok je šargan izuzetno redak i uglavnom naseljava visoke planinske predele poput Šar-planine i Prokletija.

Stručnjaci upozoravaju da susret sa zmijom ne znači automatski napad. Poskok uglavnom reaguje samo kada se oseti ugroženim ili kada čovek slučajno nagazi na njega. Upravo zato savetuju dodatni oprez tokom boravka u prirodi, posebno na kamenitim i slabo pristupačnim terenima.

Fotografije ogromnog poskoka sa Zlatibora još jednom su podsetile koliko priroda Srbije krije fascinantne, ali i veoma opasne stanovnike. Planinari sada upozoravaju jedni druge da u klisuri Griža potoka „otvore četvoro očiju“, jer se ova zmija gotovo ne primećuje dok mirno leži među stenama.

Prema navodima grupe „Putujmo po Srbiji“ i izjavama zmijolovca Vladice Stankovića, reč je o jednom od upečatljivijih susreta sa poskokom u poslednje vreme na području Zlatibora.