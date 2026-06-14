Kako navodi Al Džazira, u napadima na Bejrut poginule su tri osobe, a ranjeno 15, dok su na jugu Libana ubijene dve i ranjene tri osobe.

U zajedničkom saopštenju Netanjahua i Kaca navodi se da je akcija izvedena kao odgovor na raketiranje izraelske teritorije, prenela je Al Džazira.

Izraelski mediji preneli su da je meta napada u Bejrutu bio oficir za vezu Hezbolaha.

Izraelska vojska saopštila je da je "precizno pogodila infrastrukturu Hezbolaha" u južnom predgrađu Bejruta i navela da je napad usledio nakon što je ta organizacija lansirala vazdušne ciljeve ka Izraelu.

U saopštenju se dodaje da će izraelske snage nastaviti da deluju radi uklanjanja svake pretnje po Izrael i njegove vojnike, u skladu sa smernicama političkog rukovodstva.