Temperatura je u odnosu na prethodne dane niža za oko deset stepeni, s obzirom na to da su vrednosti ranije dostizale oko 25 stepeni Celzijusa, što je i najavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

„Danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, dok se više padavina očekuje u prvom delu dana. Na visokim planinama sneg. Vetar umeren i jak, na udare ponegde i olujni, severozapadni. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni Celzijusa“, navodi se u prognozi RHMZ-a.

Na Kopaoniku sneg pada od jutarnjih sati, a trenutna temperatura iznosi jedan stepen iznad nule. Znatno hladnije vreme zabeleženo je i na Zlatiboru, gde uz kišu temperatura iznosi oko 5 stepeni, dok je u Sjenici oko 7 stepeni Celzijusa.

Vreme u Srbiji narednih dana

Prema najavi meteorologa, u ponedeljak i utorak (18. i 19. maj) očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i blagim porastom temperature. U većini mesta biće suvo, dok se u utorak na jugu Srbije prognozira kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Od srede (20. maj) očekuje se promenljivo vreme uz povremenu kratkotrajnu kišu, dok su za petak i subotu (22. i 23. maj) najavljeni pljuskovi i grmljavina uz pojačan severni vetar, naročito u istočnim, centralnim i južnim delovima Srbije. Dnevne temperature kretaće se od 20 do 23 stepena, a na istoku zemlje do 25 stepeni Celzijusa.

Nove nepogode tek slede

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će od nedelje biti više sunčanih intervala, ali da će vreme ostati sveže i nestabilno, uz povremene slabije pljuskove. Jutarnje temperature kretaće se od četiri do 10 stepeni, dok će dnevni maksimumi biti između 16 i 23 stepena.

Čubrilo upozorava da bi tokom drugog dela naredne sedmice na vreme u regionu mogao da utiče prostran visinski ciklon, što bi donelo nastavak nestabilnog vremena, jače grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. Maksimalne temperature tada bi mogle da dostignu od 19 do 25 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, do kraja maja nema nagoveštaja značajnije stabilizacije vremena i konkretnijeg otopljenja. Meteorolozi posebno upozoravaju na veoma loše vremenske prilike tokom vikenda, uz kišu, grmljavinske pljuskove i mogućnost lokalnih nepogoda, dok bi nedelja mogla doneti pravo jesenje vreme.