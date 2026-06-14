Bitka na Košarama vođena je između Vojske Jugoslavije, sa jedne, i terorističke tzv. OVK, potpomognute vojskom Albanije i avijacijom NATO-a, sa druge strane, a trajala je 67 dana i odnela živote 108 pripadnika Vojske Jugoslavije.

Bitka na Košarama postala je simbol herojstva i požrtvovanja Vojske Jugoslavije koja je branila državnu teritoriju u borbi sa višestruko nadmoćnijim neprijateljem.

Bitka je počela 9. aprila 1999. godine jakim napadom sa teritorije Albanije.

Oko 1.500 pripadnika tzv. OVK napalo je reon karaule Košare, uz direktnu logističku, artiljerijsku i obaveštajnu podršku NATO-a i vojske Albanije, a granicu je na tom delu branilo nešto više od sto pripadnika Vojske Jugoslavije.

Cilj napada je bio da probijanjem granice bude otvoren prostor za prodor u Metohiju i dublje, odnosno za kopnenu invaziju trupa NATO-a i presecanje komunikacije između jedinica Vojske Jugoslavije u Đakovici i u Prizrenu, ali su pripadnici Vojske Jugoslavije hrabrim otporom uspeli to da spreče.

Paralelno sa napadima sa teritorije Albanije, srpske položaje je napadala NATO avijacija. U popodnevnim satima 10. aprila graničari Vojske Jugoslavije, opkoljeni sa tri strane, odlučili su da napuste karaulu Košare, a zatim su se utvrdili na liniji koja je zbog konfiguracije bila pogodnija za odbranu.

OVK je zauzela karaulu Košare, ali nije uspela dublje da prodre u Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Sredinom meseca pripadnici Vojske Jugoslavije ovladali su vrhom Mrčaj, a linija borbenih dejstava na potezu kod Košara nije se potom bitno menjala do kraja ratnih dejstava ali su sve vreme trajale borbe manjeg ili većeg intenziteta. Bitka je završena 14. juna 1999. godine, kada se, posle Kumanovskog sporazuma, Vojska Jugoslavije povukla sa Kosova i Metohije.

U borbama na Košarama učestvovalo je oko 800 pripadnika Vojske Jugoslavije, a tokom 67 dana borbi poginulo je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije, među kojima 50 redovnih vojnika, od kojih su neki tek bili stigli na služenje vojnog roka, zatim 13 rezervista, 24 dobrovoljca, 18 oficira i podoficira, kao i dvojica dobrovoljaca iz Rusije, odnosno Ukrajine.

Ranjeno je 256 pripadnika Vojske Jugoslavije.

Godišnjica Bitke na Košarama danas će biti obeležena polaganjem venaca i svečanom akademijom.