Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će tokom prvomajskih praznika u Srbiji biti pretežno sunčano vreme, uz promenljivu smenu sunca i oblaka, a da se od 4. maja očekuje dalji porast temperature.

Todorović je naveo za Tanjug da će u petak, 1. maja, u većem delu Srbije biti pretežno sunčano, sveže za početak maja, sa maksimalnim temperaturama od 13 do 17 stepeni Celzijusa, što je za pet do sedam stepeni manje od prosečne vrednosti. Todorović je dodao da će u subotu, 2. maja, biti slično vreme kao tokom prvog dana Praznika rada.

"U subotu će biti pretežno sunčano, ali tokom oba dana prvomajskih praznika sredinom dana i popodne biće dosta promenljive oblačnosti, smene sunca i oblaka. Kao retka pojava moguća je kratkotrajna kiša u trajanju eventualno pet do 10 minuta i ona bi bila slabog intenziteta", kaže Todorović.

Prema njegovim rečima, 2. maja biće za stepen do dva toplije nego 1. maja, a u nedelju, 3. maja biće pretežno sunčano i toplije još za dva do tri stepena, što znači da bi maksimalna temperatura dostizala i 20 podeok na Celzijusovoj skali.

"Od 4. maja pa nadalje sledi dalji porast temperature, tako da bi za nekoliko dana, već 8. maja, maksimalne vrednosti bile uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, što i jesu prosečne vrednosti", naveo je Todorović.

Dodao je da još nema nagoveštaja da bi u prvih 10 dana bilo nekih ozbiljnih padavina, već tek možda sredinom meseca.

"U tom smislu maj neće da počne onako silovito kao što zna sa obilnim kišama i pljuskovima. To možemo da očekujemo kasnije, u drugoj polovini meseca", rekao je Todorović.

Žuti meteoalarm na snazi

Podsetimo, žuti meteoalarm na snazi u celoj zemlji 1. maja zbog niskih temperatura.

Zbog niskih temperatura žuti meteoalarm na snazi je danas u Bačkoj i u Banatu. Sutra, odnosno 1. maja, kada Srbi tradicionalno idu na prvomajski uranak, žuti meteoalarm zbog niskih temperatura je na snazi u celoj zemlji!

