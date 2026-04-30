Zavižan je jutros osvanuo pod snegom, zabeležile su kamere DHMZ-a. U mnogim krajevima Hrvatske jutros je vedro.

Narandžasto upozorenje zbog snažnog vetra na snazi je za riječko područje, dok je žuti meteoalarm izdat za područje Knina, Splita i Dubrovnika.

Jak vetar koji stvara probleme u saobraćaju, pa je na putevima u priobalju na snazi zabrana za kretanje pojedinih grupa vozila, a u prekidu su i trajektna linija Prizna-Žigljen te katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

Kada sneg stiže u Srbiju?

Kako se vidi na kamera uživo, na Zlatiboru uveliko pada sneg.

Snimci sa Kraljevog trga prikazuju sneg koji, a dok su šetalište, klupe i obala jezera su pod blagim snežnim pokrivačem.

Padavine direktno mogu da utiči na prohodnost puteva i bezbednost u saobraćaju, zbog čega se savetuje oprez u saobraćaju, posebno imajući u vidu to da je većina vozača već prešla na letnje pneumatike, sneg na kolovozu predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik.

Podsećamo, Slobodan Sovilj, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da nam sledi promena vremena, pad temperature od pet do šest stepeni i talas vlažnog vazduha koji će usloviti kišu, ali da nije reč o obilnim padavinama.

Prema njegovim rečima, kiša će na planinama u noćnim satima preći u sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, ali će padavine sutra posle podne prestati, uz razvedravanje.

"Na visokim planinama temperature će biti oko nula stepeni, a u nižim predelima od 12 do 17 stepeni u četvrtak. Po pitanju temperatura, četvrtak i petak biće najsvežiji dani", navodi meteorolog.

Prognoza za 1. maj

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će tokom prvomajskih praznika u Srbiji biti pretežno sunčano vreme, uz promenljivu smenu sunca i oblaka, a da se od 4. maja očekuje dalji porast temperature.

Todorović je naveo za Tanjug da će u petak, 1. maja, u većem delu Srbije biti pretežno sunčano, sveže za početak maja, sa maksimalnim temperaturama od 13 do 17 stepeni Celzijusa, što je za pet do sedam stepeni manje od prosečne vrednosti.

Todorović je dodao da će u subotu, 2. maja, biti slično vreme kao tokom prvog dana Praznika rada. "U subotu će biti pretežno sunčano, ali tokom oba dana prvomajskih praznika sredinom dana i popodne biće dosta promenljive oblačnosti, smene sunca i oblaka.

Kao retka pojava moguća je kratkotrajna kiša u trajanju eventualno pet do 10 minuta i ona bi bila slabog intenziteta", kaže Todorović. Prema njegovim rečima, 2. maja biće za stepen do dva toplije nego 1. maja, a u nedelju, 3. maja biće pretežno sunčano i toplije još za dva do tri stepena, što znači da bi maksimalna temperatura dostizala i 20 podeok na Celzijusovoj skali.

"Od 4. maja pa nadalje sledi dalji porast temperature, tako da bi za nekoliko dana, već 8. maja, maksimalne vrednosti bile uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, što i jesu prosečne vrednosti", naveo je Todorović. Dodao je da još nema nagoveštaja da bi u prvih 10 dana bilo nekih ozbiljnih padavina, već tek možda sredinom meseca.

"U tom smislu maj neće da počne onako silovito kao što zna sa obilnim kišama i pljuskovima. To možemo da očekujemo kasnije, u drugoj polovini meseca", rekao je Todorović.

