Jako nevreme pogodilo je u popodnevnim satima sever Vojvodine, naročito region Banata i Bačke, gde su jak vetar i udari groma izazvali manje požare na otvorenom prostoru u više naselja a vatrogasci su intervensiali i zbog pada drveća na kolovoz, saopšteno je iz Policijske uprave Subotica.

U saopštenju se navodi da su vatrogasci intervenisali oko 16.30 na salašu u Bačkoj Topoli, gde je gorelo oko 500 kvadratnih metara neovršenog ječma i zobi. Požar je izazvalo varničenje žica na dalekovodima, usled jakog vetra.

U Gunarošu je udar groma izazvao požar koji je zahvatio oko 800 kvadrata neovršene pšenice, koji su vatrogasci ubrzo ugasili a na salašu u Novom Orahovu na jednom objektu je nastala materijalna šteta zbog udara groma u strujomer.

Jaki udari vetra srušili su drveće na kolovoz u Karađorđevu i u Mišićevu, koje su vatrogasci uklonili.

Kako je najavljeno, nevreme će se u narednim satima proširiti na jug Vojvodine i područje Beograda, a Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ) i Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorili su građane putem SMS poruka da ne kreću na put, i da se zaštite vozila i drugu imovinu, prenosi RTS.

Prema najavama meteorologa, tokom večeri ovaj oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj.

Pljuskovi i grmljavine, koji se očekuju večeras u pojedinim delovima Beograda, kratkotrajno mogu biti intenzivniji uz grad i olujni vetar. Očekuje se da će se tokom drugog dela noći ka ponedeljku rizik od nepogoda postepeno smanjivati na većem delu pogođenog područja.