Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu nadolazeći period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, apeluje na sve građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, kao i da ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

Požari na otvorenom se veoma brzo šire, a mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građana Srbije i prouzrokovati velike materijalne štete, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

U saopštenju podsećaju da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

Novčane kazne

Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne, odnosno kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog Zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Ukoliko dođe do požara, kako poručuju, potrebno je što pre obavestiti vatrogasnu službu na broj telefona 193.

Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, kako su najavili, zajedno sa drugim linijama rada MUP-a, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti građana, prenosi Tranjug.

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