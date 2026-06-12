Tokom raspusta, kako je navedeno u saopštenju MUP-a, očekuje se povećano prisustvo dece na ulicama, u parkovima, na sportskim terenima i drugim mestima gde se okupljaju, zbog čega, kako ukazuju, vozači moraju biti posebno oprezni, naročito na putevima u naselju, u blizini pešačkih prelaza i na mestima gde se deca najčešće kreću.

Podsećaju vozače da decu prevoze isključivo na zakonom propisan način, koristeći odgovarajuća dečija sedišta i sigurnosne sisteme, kao i da koriste sigurnosni pojas na svim sedištima u vozilu. Apeluju i na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta, poštuju ograničenja brzine, ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Pored toga u saopštenju roditeljima skreću pažnju da razgovaraju sa decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, da ih podsete na značaj korišćenja pešačkih prelaza, nošenja zaštitne opreme prilikom vožnje bicikla, kao i na opasnosti koje mogu nastati usled nepažnje u saobraćaju.

"Napominjemo da je tokom vikenda i u danima koji su prethodili početku školskog raspusta prošle godine na putevima u Srbiji život izgubilo devet osoba, što predstavlja ozbiljno upozorenje i obavezuje sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez i odgovorno ponašanje", navedeno je u saopštenju.

Uprava saobraćajne policije će, kako je najavljeno, tokom školskog raspusta nastaviti sa sprovođenjem preventivnih i represivnih aktivnosti u cilju očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

"Bezbednost dece je odgovornost svih nas i još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednom odvijanju saobraćaja, jer na taj način možemo sačuvati živote i omogućiti najmlađima da raspust provedu bezbedno", naglasili su iz MUP-a.

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